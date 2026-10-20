Komputer kosmiczny HPE Spaceborne napędzi sztuczną inteligencję na Księżycu

W skrócie HPE Spaceborne Computer-4 to zaawansowany moduł obliczeniowy stworzony do pracy w warunkach kosmicznych, który wesprze testy AI i obliczeń HPC na powierzchni Księżyca.

Urządzenie charakteryzuje się lekką, autonomiczną i bezwentylatorową konstrukcją, co pozwala mu przetrwać trudne warunki panujące na południowym biegunie Księżyca.

Komputer zostanie dostarczony na Księżyc pod koniec 2026 roku na pokładzie łazika FLIP firmy Astrolab, w ramach misji realizowanej dzięki programowi Commercial Lunar Payload Services.

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Sztuczna inteligencja odgrywa ogromną rolę na Ziemi, ale AI będzie wykorzystywane coraz powszechniej także z myślą o misjach kosmicznych. Z myślą o tego typu zastosowaniach powstał HPE Spaceborne Computer-4, czyli zaawansowany moduł obliczeniowy.

HPE Spaceborne Computer-4 to komputer kosmiczny dla AI na Księżycu

HPE Spaceborne Computer-4 to zaawansowany moduł obliczeniowy, który został stworzony z myślą o pracy w warunkach kosmicznych. Maszyna ma napędzać pierwsze testy porównawcze obliczeń o wysokiej wydajności (HPC) i sztuczną inteligencję (AI) na powierzchni Księżyca.

Od ponad 70 lat innowacje HPE wspierają jedne z najważniejszych misji kosmicznych na świecie. Kolejny rozdział eksploracji Księżyca będzie zależał od możliwości przekształcenia danych we wnioski w momencie odkrycia

"Dzięki HPE Spaceborne Computer-4 wprowadzamy sztuczną inteligencję i wysokowydajne obliczenia na skraj Księżyca, przyspieszając odkrycia naukowe i budując infrastrukturę na potrzeby kolejnej ery eksploracji" - dodał Scott Wiest.

HPE Spaceborne Computer-4 to lekki, autonomiczny i bezwentylatorowy moduł obliczeniowy zaprojektowany z myślą o przetrwaniu w trudnych warunkach panujących na południowym biegunie Księżyca.

Komputer wyposażono w energooszczędny procesor (CPU), jak i procesor graficzny (GPU) oraz dyski SSD firmy KIOXIA. Warto dodać, że poprzednie wersje maszyny testowano m.in. na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Komputer kosmiczny HPE trafi na Księżyc z łazikiem FLIP firmy Astrolab

HPE Spaceborne Computer-4 ma zostać wysłany na Księżyc jeszcze w tym roku. Komputer kosmiczny zostanie umieszczony na pokładzie łazika FLIP firmy Astrolab. Ten natomiast trafi na Srebrny Glob na pokładzie lądownika Griffin-1 firmy Astrobotic, którego celem jest region w okolicy południowego bieguna.

Start misji planowany jest na koniec 2026 r. i odbędzie się w ramach programu Commercial Lunar Payload Services (CLPS). NASA w ten sposób nawiązała współpracę z zewnętrznymi partnerami i im powierzono dostarczanie wybranych ładunków oraz eksperymentów na Księżyc.