Pierwszy w historii Chin samolot pasażerski COMAC C919 właśnie trafił do przewoźnika. Mowa tutaj o rodzimej linii China Eastern Airlines (CEA) z siedzibą w Szanghaju. C919 to samolot dostępny obecnie tylko w wersji pasażerskiej. Spełnia on wszystkie międzynarodowe standardy bezpieczeństwa lotów i jest następcą mniejszego regionalnego odrzutowca ARJ21, który trafił do produkcji jakiś czas temu.

Reklama

Chiny mają swój pierwszy pasażerski samolot

Maszyna otrzymała już oznaczenie B-919A. Pierwszy lot z pasażerami na pokładzie dla China Eastern Airlines odbędzie się już na początku stycznia. Przewoźnik na dobry początek zamówił 20 maszyn, ale nie wyklucza, że będzie ich więcej, jeśli spełnią pokładane w nich nadzieje. Na razie C919 nie może odbywać lotów międzynarodowych.