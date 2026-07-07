Koniec marki OnePlus w Europie. Klienci skarżą się na problemy z gwarancją

W skrócie Chińska marka OnePlus wycofuje się z rynku europejskiego, co wiąże się z brakiem nowych produktów oraz problemami z realizacją gwarancji dla dotychczasowych klientów.

Europejscy użytkownicy skarżą się na problemy z gwarancją, zgłaszając sprawy m.in. do Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

W polskim sklepie internetowym OnePlusa oraz na innych europejskich stronach brakuje produktów takich jak smartfony, smartwatche i słuchawki, a klienci z niektórych krajów są przekierowywani do marki Oppo.

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OnePlus to chińska marka, która zdobyła rzeszę oddanych fanów również w Europie. Dziś obserwujemy jej bolesny koniec na terenie Starego Kontynentu. Nie są wprowadzane nowe produkty, a z tymi dotychczasowymi zaczynają pojawiać się problemy z zakresu gwarancji.

Użytkownicy produktów OnePlus skarżą się na problemy z gwarancją

Coraz więcej użytkowników produktów marki OnePlus w Europie skarży się na problemy z gwarancją realizowaną przez producenta. Wpisy niezadowolonych klientów pojawiają się m.in. w serwisie Reddit, gdzie dzielą się swoimi historiami. Część z nich nawet kieruje zgłoszenia do Europejskiego Centrum Konsumenckiego (ECC) i jako powód podaje naruszenia warunków.

Jedna z historii udostępniona w serwisie Reddit opowiada o użytkowniku słuchawek OnePlus Buds 2, które miał od blisko dwóch lat. Tuż przed wygaśnięciem gwarancji doszło do awarii i sprzęt został oddany na gwarancję. Producent stwierdził jednak, że jest to produkt z żywotnością dobiegającą końca. Klient otrzymał więc voucher o wartości 199 euro na zakup innego urządzenia.

I tutaj pojawia się problem. Europejskie strony sklepów internetowych OnePlusa zaczynają świecić pustkami i taki voucher nie ma większej wartości. Przy wielu urządzeniach pojawia się informacja o treści "brak w magazynie". Dotyczy to nawet najnowszych produktów.

Produkty marki OnePlus znikają również z Polski

Na polskiej stronie sklepu internetowego próżno szukać ostatnich smartfonów marki, czyli modeli OnePlus 15 i 15R, które debiutowały kilka miesięcy temu. W przypadku każdej konfiguracji czy koloru jest informacja o braku dostępności.

Podobna sytuacja dotyczy również innych produktów. Na przykład smartwatcha OnePlus Watch Lite sprzed kilku miesięcy czy ostatnich modeli słuchawek bezprzewodowych. Producent ewidentnie "zwija biznes".

W przypadku wybranych stron OnePlusa w Europie klienci są już przekierowywani do produktów innej marki, którą jest Oppo. W Chinach obie mają tego samego właściciela.

Zapytaliśmy przedstawicieli firmy, która do niedawna zajmowała się obsługą marki OnePlus w Polsce o zaistniałe problemy. W momencie, gdy otrzymamy odpowiedź, to dodamy ją w artykule.



