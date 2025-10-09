Koniec Star i duża zmiana. Nowa marka już hula w Disney+
Disney+ ogłosił wprowadzenie marki Hulu na globalne rynki już wcześniej. W środę stosowny kafelek pojawił się w polskiej wersji platformy, a usunięto dotychczasowy Star. Zmiana jest czysto marketingowa i nie ma większego wpływu na rodzimą ofertę Disney+ w kraju. Produkcje typu Obcy: Ziemia czy Zbrodnie po sąsiedzku są teraz wyświetlane pod nową marką.
Marka Hulu, której właścicielem jest The Walt Disney Company, do niedawna dostępna była tylko na rynku amerykańskim. Gigant ogłosił niedawno, że wprowadza ją na rynki globalne, co zbiegło się w czasie z zapowiedzią nowej aplikacji Disney+. Teraz zaczęła się ona pojawiać w Polsce.
Marka Hulu pojawia się w Disney+ w Polsce
Jeśli zaglądacie na stronę główną Disney+, to zapewne zauważyliście, że w środę pojawił się tam nowy kafelek o nazwie "Hulu". Zgodnie z zapowiedziami marka została wprowadzona także na polskim rynku, gdzie zastąpiła dotychczasową Star. Tej drugiej już tam nie znajdziemy, choć w opisach produkcji jeszcze widnieje.
Obecnie w polskiej wersji platformy treści pogrupowano w sześciu sekcjach i są to: Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, National Geographic i Hulu. Każda z nich ma własny kafelek. Czy ma to wpływ na treści dostępne w polskiej wersji Disney+? Niespecjalnie.
Treści sygnowane wcześniej marką Star znalazły się teraz po prostu pod kafelkiem Hulu. Są to m.in. Obcy: Ziemia, Zbrodnie po sąsiedzku, Tysiąc ciosów, Rywale, Grey's Anatomy: Chirurdzy czy Genialna Morgan. Zmiany mają więc charakter marketingowy i nie wpływają na dostępność produkcji.
Warto jednak mieć na uwadze, że wszystkie nadchodzące treści Hulu będą już dostępne pod nowym kafelkiem. Disney wiąże z nią większe plany. Obecnie serwowane są tu produkcje fabularne oraz rozrywkowe, ale w przyszłości ma to być także sport.
Aplikacja Hulu zostanie scalona z Disney+ w przyszłym roku
Dla nas w Polsce nie ma to większego znaczenia, ale marka Hulu powstała na ryku amerykańskim już w 2007 r. Potem doszło do jej całkowitego przejęcia przez The Walt Disney Company. W zeszłym roku uruchomiono proces integracji platform.
Warto dodać, że dostęp do treści Hulu można w Stanach Zjednoczonych uzyskiwać z poziomu Disney+, ale w Ameryce jest do tego potrzebna dodatkowa subskrypcja, czego nie ma w Polsce. Wiemy jednak, że aplikacja przejętej marki ma wkrótce zniknąć. Nastąpi to w przyszłym roku, kiedy to Disney+ przerodzi się w uniwersalną platformę.