Marka Hulu, której właścicielem jest The Walt Disney Company, do niedawna dostępna była tylko na rynku amerykańskim. Gigant ogłosił niedawno, że wprowadza ją na rynki globalne, co zbiegło się w czasie z zapowiedzią nowej aplikacji Disney+. Teraz zaczęła się ona pojawiać w Polsce.

Marka Hulu pojawia się w Disney+ w Polsce

Jeśli zaglądacie na stronę główną Disney+, to zapewne zauważyliście, że w środę pojawił się tam nowy kafelek o nazwie "Hulu". Zgodnie z zapowiedziami marka została wprowadzona także na polskim rynku, gdzie zastąpiła dotychczasową Star. Tej drugiej już tam nie znajdziemy, choć w opisach produkcji jeszcze widnieje.

Obecnie w polskiej wersji platformy treści pogrupowano w sześciu sekcjach i są to: Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, National Geographic i Hulu. Każda z nich ma własny kafelek. Czy ma to wpływ na treści dostępne w polskiej wersji Disney+? Niespecjalnie.

Treści sygnowane wcześniej marką Star znalazły się teraz po prostu pod kafelkiem Hulu. Są to m.in. Obcy: Ziemia, Zbrodnie po sąsiedzku, Tysiąc ciosów, Rywale, Grey's Anatomy: Chirurdzy czy Genialna Morgan. Zmiany mają więc charakter marketingowy i nie wpływają na dostępność produkcji.

Warto jednak mieć na uwadze, że wszystkie nadchodzące treści Hulu będą już dostępne pod nowym kafelkiem. Disney wiąże z nią większe plany. Obecnie serwowane są tu produkcje fabularne oraz rozrywkowe, ale w przyszłości ma to być także sport.

Aplikacja Hulu zostanie scalona z Disney+ w przyszłym roku

Dla nas w Polsce nie ma to większego znaczenia, ale marka Hulu powstała na ryku amerykańskim już w 2007 r. Potem doszło do jej całkowitego przejęcia przez The Walt Disney Company. W zeszłym roku uruchomiono proces integracji platform.

Warto dodać, że dostęp do treści Hulu można w Stanach Zjednoczonych uzyskiwać z poziomu Disney+, ale w Ameryce jest do tego potrzebna dodatkowa subskrypcja, czego nie ma w Polsce. Wiemy jednak, że aplikacja przejętej marki ma wkrótce zniknąć. Nastąpi to w przyszłym roku, kiedy to Disney+ przerodzi się w uniwersalną platformę.

