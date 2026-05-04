Koniec z długimi kolejkami w urzędach. mObywatel dostanie liczne nowości

Cyfryzacja w Polsce z pewnością postępuje i odczuwają to także kierowcy, choć nie zawsze. Długie kolejki w urzędach komunikacji nie znikają i nierzadko trzeba tam swoje odstać. Rząd chce to zmienić i sporo spraw dotyczących pojazdów czy praw jazdy wkrótce będzie można załatwić z poziomu aplikacji mObywatel.

Aplikacja mObywatel otrzyma nowe usługi dla kierowców dzięki zmianie prawa

Wraz z końcem kwietnia Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało projekt nowelizacji przepisów prawa ruchu drogowego, który zakłada możliwość załatwienia wielu spraw z wykorzystaniem aplikacji mObywatel. Zmiany obejmują prawa jazdy czy wnioski dotyczące pojazdów.

Lista zmian jest długa, ale z pewnością warto wymienić tutaj następujące rozwiązania:

Dowód rejestracyjny domyślnie w formie dokumentu elektronicznego - wraz ze zmianą przepisów papierowe dowody rejestracyjne mogą w końcu odejść do lamusa. Domyślnie będą one miały formą elektroniczną, ale kierowca nadal będzie mógł wnioskować o wydanie fizycznego dokumentu.

Elektroniczne wnioski związane z prawem jazdy - podstawowy dokument każdego kierowcy nie będzie już wymagał fizycznego wniosku o wydanie. Będzie to możliwe z poziomu aplikacji mObywatel. To samo dotyczy wymiany czy przedłużenia.

Możliwość zgłoszenia osoby nieletniej o przystąpienie do procesu ubiegania się o uprawnienia.

Zawieranie umów i inne wnioski dla pojazdów - mObywatel pozwoli na zawarcie umowy kupna/sprzedaży i pozwoli zgłosić drogą elektroniczną zbycie pojazdu czy utratę dowodu rejestracyjnego lub tablic.

Kiedy nowe funkcje dla kierowców w aplikacji mObywatel?

Zgłoszony projekt zmian w przepisach wymaga konsultacji oraz przejścia przez cały proces legislacyjny. Resort zakłada, że utrzymanie prac według założonego harmonogramu pozwoliłoby na wejście w życie nowego prawa w okolicy połowy 2028 r.

Wprowadzenie możliwości załatwiania spraw elektronicznie oraz uproszczeń w procedurach rejestracji pojazdów przyczyni się do skrócenia czasu załatwienia spraw urzędowych, zmniejszenia liczby dokumentów oraz procedur niezbędnych do załatwienia spraw urzędowych

Te i inne propozycje sprawią, że mObywatel rzeczywiście stanie się jeszcze bardziej przyjazny dla kierowców i pozwoli to zlikwidować długie kolejki w urzędach. Pozostaje wierzyć, że nowe przepisy spotkają się z akceptacją i wejdą w życie według założonego planu.

