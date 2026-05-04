Koniec z długimi kolejkami w urzędach. mObywatel dostanie liczne nowości
mObywatel już teraz zawiera dokumenty i usługi zaprojektowane z myślą o kierowcach. W drodze są kolejne, które ujawnia nam projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Nowe przepisy zakładają m.in. ustanowienie cyfrowego dowodu rejestracyjnego w roli podstawowego dokumentu czy możliwość zgłaszania różnych wniosków drogą elektroniczną.
Cyfryzacja w Polsce z pewnością postępuje i odczuwają to także kierowcy, choć nie zawsze. Długie kolejki w urzędach komunikacji nie znikają i nierzadko trzeba tam swoje odstać. Rząd chce to zmienić i sporo spraw dotyczących pojazdów czy praw jazdy wkrótce będzie można załatwić z poziomu aplikacji mObywatel.
Aplikacja mObywatel otrzyma nowe usługi dla kierowców dzięki zmianie prawa
Wraz z końcem kwietnia Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało projekt nowelizacji przepisów prawa ruchu drogowego, który zakłada możliwość załatwienia wielu spraw z wykorzystaniem aplikacji mObywatel. Zmiany obejmują prawa jazdy czy wnioski dotyczące pojazdów.
Lista zmian jest długa, ale z pewnością warto wymienić tutaj następujące rozwiązania:
- Dowód rejestracyjny domyślnie w formie dokumentu elektronicznego - wraz ze zmianą przepisów papierowe dowody rejestracyjne mogą w końcu odejść do lamusa. Domyślnie będą one miały formą elektroniczną, ale kierowca nadal będzie mógł wnioskować o wydanie fizycznego dokumentu.
- Elektroniczne wnioski związane z prawem jazdy - podstawowy dokument każdego kierowcy nie będzie już wymagał fizycznego wniosku o wydanie. Będzie to możliwe z poziomu aplikacji mObywatel. To samo dotyczy wymiany czy przedłużenia.
- Możliwość zgłoszenia osoby nieletniej o przystąpienie do procesu ubiegania się o uprawnienia.
- Zawieranie umów i inne wnioski dla pojazdów - mObywatel pozwoli na zawarcie umowy kupna/sprzedaży i pozwoli zgłosić drogą elektroniczną zbycie pojazdu czy utratę dowodu rejestracyjnego lub tablic.
Kiedy nowe funkcje dla kierowców w aplikacji mObywatel?
Zgłoszony projekt zmian w przepisach wymaga konsultacji oraz przejścia przez cały proces legislacyjny. Resort zakłada, że utrzymanie prac według założonego harmonogramu pozwoliłoby na wejście w życie nowego prawa w okolicy połowy 2028 r.
Wprowadzenie możliwości załatwiania spraw elektronicznie oraz uproszczeń w procedurach rejestracji pojazdów przyczyni się do skrócenia czasu załatwienia spraw urzędowych, zmniejszenia liczby dokumentów oraz procedur niezbędnych do załatwienia spraw urzędowych
Te i inne propozycje sprawią, że mObywatel rzeczywiście stanie się jeszcze bardziej przyjazny dla kierowców i pozwoli to zlikwidować długie kolejki w urzędach. Pozostaje wierzyć, że nowe przepisy spotkają się z akceptacją i wejdą w życie według założonego planu.