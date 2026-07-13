W skrócie Komisja Europejska rozważa wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 13. roku życia w celu zwiększenia ochrony w internecie.

Według propozycji Ursuli von der Leyen dzieci poniżej 13 lat mogłyby korzystać z social mediów tylko pod nadzorem rodziców i przez ograniczony czas.

Badania wykazują, że dzieci spędzają przed ekranami średnio 4-7 godzin dziennie, a blisko 60 proc. z nich doświadczyło problemów o podłożu emocjonalnym lub psychospołecznym.

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Media społecznościowe mają bardzo negatywny wpływ na dzieci i młodzież. Big techy zapowiadają kolejne działania, które z pozoru mają zwiększać ochronę młodszych użytkowników internetu, ale niewiele to daje. Dziś Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej wyszła z odważną propozycją.

Komisja Europejska rozważa zakaz mediów społecznościowych dla nastolatków

Ursula von der Leyen w trakcie poniedziałkowego przemówienia w Brukseli poruszyła temat wzmocnienia ochrony dzieci w internecie. Problem się pogłębia i potwierdzają to wnioski przedstawione przez Specjalny Zespół ds. Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie. Przewodnicząca Komisji Europejskiej apeluje więc o podjęcie działań oraz kształtowania wspólnej polityki w tym obszarze.

Przewodnicząca KE wyjaśnia, że coraz więcej przemawia za podjęciem działań, których celem będzie skuteczne ograniczenie dostępu do mediów społecznościowych. Według Ursuli von der Leyen najlepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie granicy wieku i tutaj proponuje się 13. rok życia.

Media społecznościowe to nie zabawka. Status quo, świat, w którym nadal pozwalamy wielkiej branży technologicznej na nieograniczony dostęp do naszych dzieci, skazuje kolejne pokolenie na jeszcze więcej szkód psychicznych, uzależnienia i cierpienia

Wprowadzenie zmian miałoby odbywać się stopniowo oraz z podziałem na konkretne grupy wiekowe. Według von der Leyen dzieci poniżej 13. roku życia mogłyby korzystać z mediów społecznościowych jedynie pod nadzorem rodziców oraz przez ograniczony czas.

Dzieci spędzają przed ekranami po kilka godzin dziennie

Wyniki uzyskane w ramach badań są zatrważające. Dzieci spędzają przed ekranami średnio 4-7 godzin każdego dnia! Ponadto blisko 60 proc. z nich borykało się w internecie z problemami, które mają podłoże emocjonalne lub psychospołeczne.

Podobne stanowisko do przewodniczącej Komisji Europejskiej prezentuje profesor Jörg Fegert z Uniwersytetu w Ulm w Niemczech.

Na podstawie dostępnych dowodów zalecalibyśmy w całej UE ujednolicone wprowadzenie ograniczeń wieku, które zakazywałyby dostępu do social media dzieciom poniżej 13. roku życia

Ursula von den Leyer zwróciła również uwagę na odpowiedzialność po stronie big techów, co wynika bezpośrednio z już obowiązujących przepisów. Przewodnicząca KE przekazała, że rekomendacje zostaną poddane dalszej analizie. Pierwsze propozycje legislacyjne nie pojawią się szybciej niż po okresie wakacyjnym



