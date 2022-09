Humanoidalny robot o nazwie FEDOR to tajna broń samego Władimira Putina. Maszyna inspirowana Terminatorem została zbudowana przez rosyjską wojskową agencję badawczą Advanced Research Fund. Ten wynalazek został zaprojektowany z myślą o utworzeniu w rosyjskiej armii w pełni autonomicznych robo-zabójców, którzy będą zdolni do wykonywania najbardziej karkołomnych misji na polach walki na Ziemi i w przestrzeni kosmicznej.

FEDOR niedawno gościł na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdzie kosmonauci szkolili go do funkcjonowania w najbardziej ekstremalnych warunkach. Maszynie zatem niestraszne jest wykonywanie misji w szeregach żołnierzy rosyjskiej armii, którzy mają niskie morale, są słabo uzbrojeni, przepici, chodzą w trampkach i muszą spać w szałasach.

Rosyjski terminator wesprze żołnierzy w Ukrainie

FEDOR, lub jak kto woli, Skybot F-850, już teraz może poszczycić się niezłymi zdolnościami. Potrafi strzelać z pistoletu i broni maszynowej oraz poruszać się pojazdami i podnosić ładunki o masie do 20 kilogramów. Może też w ciekawy sposób konwersować z ludźmi.

Zachwycony jego możliwościami jest sam Dmitrij Rogozin, wicepremier Rosji do niedawna odpowiadający za przemysł obronny i kosmiczny. Wraz z Władimirem Putinem chcą, aby humanoid jak najszybciej trafił na pole walki w Ukrainie, gdzie mógłby wspierać misje rosyjskich żołnierzy.

Kreml chce stworzyć całą armię robo-zabójców

Według planów ma być to maszyna samodzielnie przeprowadzająca najbardziej karkołomne misje w trudnym terenie. Będzie jeździła pojazdami, nosiła ciężkie ładunki i sprzęt, namierzała i śledziła cele oraz je likwidowała. Jeśli testy robo-zabójcy przebiegną pomyślnie, do walki w Ukrainie skierowany zostanie cały oddział takich terminatorów.

Rosyjski FEDOR to wstęp do wojen przyszłości. Czy nam się to podoba, czy nie, pole walki jutra to przede wszystkim potyczki zaawansowanych i śmiercionośnych robotów, które wyręczą żołnierzy. Rosja nie zamierza pod tym względem odstawać od Stanów Zjednoczonych czy Chin.