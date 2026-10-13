ZyMix przedstawia się jako pierwsza w Wielkiej Brytanii "superaplikacja" zaprojektowana z myślą o pokoleniu Z. Ma łączyć rozmowy, płatności i społeczności w jednym miejscu, a jej twórcy intensywnie promują ją wśród studentów. Jak ustalił "The Guardian", w pierwotnej polityce prywatności, opublikowanej przy uruchomieniu aplikacji w październiku 2026 roku, wskazano, że treści tworzone przez użytkowników oraz ich wiadomości przechowuje Tencent (Frankfurt). Po tym, jak redakcja zwróciła się do firmy z pytaniami, dokument zmieniono, usuwając odniesienie do chińskiego koncernu.

Nowa wersja polityki informuje, że dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przede wszystkim w Wielkiej Brytanii oraz Unii Europejskiej. Wspomina również o dostawcach usług z innych państw. Przedstawiciel ZyMix wyjaśnił, że umowa dotyczy Tencent Cloud Europe BV, wykorzystywanej do usług pomocniczych, a nie podstawowego przechowywania danych użytkowników. Według firmy Tencent, Twilio i inni dostawcy służą wyłącznie do testowania wydajności, a infrastruktura pomocnicza otrzymuje zaszyfrowane wiadomości i ograniczone dane techniczne.

Tencent na amerykańskiej liście

Tencent Holdings to chiński koncern technologiczny działający między innymi w branży gier i mediów społecznościowych. W styczniu 2026 roku amerykański Departament Obrony umieścił go na liście chińskich przedsiębiorstw uznawanych za powiązane z wojskiem. W uzasadnieniu wskazano na pośrednie związki firmy z Chińską Armią Ludowo-Wyzwoleńczą.

Wpis na listę, znaną jako wykaz na podstawie sekcji 1260H, nie oznacza automatycznego nałożenia wszystkich rodzajów sankcji. Departament Obrony USA nie może jednak zawierać, odnawiać ani przedłużać umów dotyczących towarów, usług i technologii z podmiotami objętymi wykazem. I chociaż Tencent przekonuje, że to "pomyłka", jednocześnie nie zamierza współpracować z Departamentem Obrony Stanów Zjednoczonych, aby wyjaśnić nieporozumienie.

Umieszczenie Tencent na tej liście jest ewidentną pomyłką. Nie jesteśmy przedsiębiorstwem wojskowym ani dostawcą dla wojska

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Eksperci krytykują brak przejrzystości

ZyMix zapewnia, że aplikacja, która nadal znajduje się w fazie beta, została opracowana zgodnie z brytyjskimi przepisami dotyczącymi danych, prywatności i usług finansowych. Tarique Ghaffur, były zastępca komisarza londyńskiej policji metropolitalnej, przedstawiający się jako konsultant ds. bezpieczeństwa firmy, zaprzecza też, by brytyjska spółka Flicknmix, wydawca aplikacji, miała oddziały lub spółki zależne w Chinach. Według niego przedsięwzięcie ma tworzyć możliwości zawodowe w Wielkiej Brytanii.

Samo korzystanie z usług spółki powiązanej z Tencent nie dowodzi też, że dane studentów trafiają do chińskich władz ani że doszło do naruszenia bezpieczeństwa. Rodzi jednak pytania o zakres dostępu dostawców do informacji oraz o to, jak aplikacja rozdziela podstawowe przetwarzanie danych od usług pomocniczych.

Fraser Sampson, profesor zajmujący się bezpieczeństwem i zarządzaniem państwem, były brytyjski komisarz ds. biometrii i kamer monitoringu, skrytykował powoływanie się na poufność handlową w odpowiedzi na pytania o dane użytkowników.

Kiedy firmy proszą nas o dane osobowe, powinny liczyć się z pytaniami, gdzie są one przechowywane, w jakim celu i komu zostaną udostępnione oraz być gotowe udzielić pełnych odpowiedzi

Sam Dunning, dyrektor organizacji pozarządowej UK-China Transparency, ocenił z kolei, że pozostają poważne wątpliwości, czy przed uruchomieniem produktu odpowiednio przeanalizowano ryzyko.

Dodatkowe pytania dotyczą zaplecza projektu. ZyMix oferuje od 200 do 400 funtów miesięcznie osobom, które zgodzą się promować markę na uczelniach. Publikowała również ogłoszenia o pracę dla osób posługujących się mandaryńskim, wymagając między innymi codziennej komunikacji z zespołem w Chinach.

Osobna firma rekrutująca przez chiński komunikator WeChat informowała, że zespoły odpowiedzialne za produkt, badania i rozwój, projektowanie oraz testy znajdują się w Chinach kontynentalnych. Wskazywała też na oddziały w kilku chińskich miastach i w Tajpej.