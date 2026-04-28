W skrócie Kopalnia Syväjärvi w Finlandii to pierwsza w Europie w pełni funkcjonalna kopalnia litu.

Projekt jest rozwijany, prowadzone są testy, pierwsze efekty ma być widać pod koniec tego roku.

Rocznie kopalnia ma dostarczać 15 tys. ton wodorotlenku litu do zakładów w różnych częściach Europy.

Pierwsza w Europie. Wydobycie litu w kopalni Syväjärvi

W lutym 2026 roku w rejonie Kaustinen w zachodniej Finlandii otwarta została pierwsza w Europie kompleksowa kopalnia litu, niezbędnego między innymi w produkcji akumulatorów. Obecnie w kopalni trwają prace wydobywcze, ruszyły pierwsze testy i przygotowania do działalności na szerszą skalę.

Kopalnia Syväjärvi jest zlokalizowana w gminie Kaustinen, koncentrator w Päiväneva, a ruda jest przetwarzana w zakładach Keliber w miejscowości Kokkola. Wszystko jest skoncentrowane w obrębie ok. 43 kilometrów.

15 tysięcy ton wodorotlenku litu rocznie

Według szacunków, w Finlandii każdego roku będzie wytwarzanych 15 tysięcy ton wodorotlenku litu (to ok. 2,5 tys. ton czystego litu). Zostanie on dostarczony do zakładów zlokalizowanych w różnych krajach Europy.

- Rozwijamy i zwiększamy niezależność od importu, na przykład z krajów azjatyckich i Australii - powiedział AFP szef firmy operacyjnej, Hannu Hautala.

Bo Langbacka, specjalista z Fińskiej Służby Geologicznej zaznaczył jednak, że te 15 tys. stanowi ok. 10 proc. zapotrzebowania Europy, co oznacza, że import litu z innych części świata nadal będzie odgrywał kluczową rolę.

Kopalnia litu w Finlandii. Rozpoczęto testy

Sami Heikkinen, dyrektor technicznych w rafinerii litu przekazał agencji, że rozpoczęto już testy z wykorzystaniem wody.

Jeżeli wszystkie etapy przebiegną prawidłowo, pod koniec tego roku powinny zostać przygotowane pierwsze partie gotowego produktu. Heikkinen wyjaśnił, że będzie on przypominał "białe kryształki cukru" umieszczone w workach o wadze 500 lub 1000 kilogramów, gotowych do przewozu.

Etapy wydobycia i przegotowania do rozpoczęcia dostaw

Bo Langbacka przekazał AFP, że podłoże skalne Finlandii zawiera jedne z największych rezerw litu w Europie.

Pokłady litu znajdują się również w innych państwach europejskich, takich jak Portugalia, Francja czy Czechy - jednak fińska lokalizacja jest uznawana za pierwszą, która posiada pełny cykl produkcyjny od wydobycia po zakład wzbogacania i rafinerię.

Po wydobyciu ruda jest przewożona ciężarówkami do nowoczesnego zakładu wzbogacania, gdzie powstaje koncentrat mający teksturę piasku. Następnie trafia on do rafinerii, w której wytwarzany jest produkt o parametrach odpowiednich do wykorzystania w akumulatorach.

Lit jest kluczowym surowcem w nowoczesnej technologii. Pierwiastek ten oraz jego związki mają dużo zróżnicowanych zastosowań przemysłowych.

Fińska kopalnia rozwija działalność

Złoża litu w tym regionie po raz pierwszy zidentyfikowano pod koniec lat 50. XX wieku, są one zaliczane do najważniejszych w Europie. Inwestycja obejmuje łącznie powierzchnię przekraczającą 500 km². Na tym terenie przewidziano jeszcze sześć kolejnych miejsc wydobycia.

Niemal 80 procent udziałów kontroluje południowoafrykańska firma wydobywcza Sibanye-Stillwater, która angażuje się w ten projekt od 2021 roku.

Pozostały procent należy do fińskiej państwowej spółki Finnish Minerals Group, niewielką część stanowią też udziały posiadane przez grupę fińskich akcjonariuszy. Wsparcie zapewnia również Europejski Bank Inwestycyjny.

Kopalnia litu w Finlandii ma być w pełni operacyjna w ciągu ok. dwóch lat.

