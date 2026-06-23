Kopalnia Poborszów oficjalnie otwarta

W woj. opolskim została oficjalnie otwarta nowoczesna kopalnia kruszyw naturalnych. Inwestycja jest ulokowana w Poborszowie niedaleko Kędzierzyna-Koźla. "To największa inwestycja na terenie gminy", mówi na łamach nto.pl Tomasz Kandziora, wójt Reńskiej Wsi.

Prace nad obiektem prowadzono od 2022 r., kiedy m.in. przeprowadzono pierwsze odwierty. Pod koniec 2024 roku wystartowały prace budowlane. W 2025 r. ukończono budowę infrastruktury zakładu i przeprowadzono pierwsze wydobycie. W czerwcu 2026 r. firma Transkom oficjalnie otworzyła Kopalnię Poborszów.

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"Rzadko spotykana technologia"

Wydobycie prowadzone jest tu przy użyciu refulera, który zasysa urobek spod lustra wody. Centralnym punktem inwestycji jest wieża technologiczna wyposażona w zautomatyzowane przesiewacze. Urobek jest tu transportowany za pomocą przenośników taśmowych, o łącznej długości przekraczającej dwa kilometry. W zakładzie przeróbczym materiał jest sortowany na mokro na poszczególne frakcje. "Ostatecznie powstają z tego różne kruszywa" - wyjaśnia na łamach nto.pl Adam Mikosz, kierownik Kopalni Poborszów.

- Inwestycję w Poborszowie wyróżniają sortowniki fluidalne do piasków. Dzięki nim możemy odrzucać organiczne elementy w piaskach i pochwalić się wysoką jakością kruszyw. To bardzo rzadko spotykana technologia - mówił cytowany przez serwis opolska360.pl Robert Białdyga, prezes firmy Transkom.

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Zasoby złoża są szacowane na 30 milionów ton

Jak podaje nto.pl, łączna powierzchnia wydobywcza wraz z zakładem przeróbki obejmuje 190 hektarów, a zasoby tego złoża są oceniane na 30 milionów ton. Planowana roczna produkcja ma sięgać ok. 600 tys. ton. Pozyskiwane będą stąd piaski i żwiry.

- Planujemy je dostarczać głównie w województwie opolskim i śląskim - zapowiada Robert Białdyga, cytowany przez opolska360.pl.

Kopalnia Poborszów rozwija ofertę spółki. Głównymi odbiorcami kruszyw z Poborszowa są zakłady prefabrykacji, betoniarnie oraz inwestycje drogowe na terenie województw opolskiego i śląskiego (w promieniu do 150 km). Jak podaje nto.pl kopalnia stanowi ważną część większego łańcucha produkcyjnego firmy Transkom, która między innymi jest też właścicielem kopalni kamienia "Szymiszów" pod Strzelcami Opolskimi.





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