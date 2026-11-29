W skrócie Północnokoreańskie władze od lat 80. XX wieku rekrutują uzdolnione matematycznie dzieci, które po specjalistycznym szkoleniu trafiają do cybernetycznej jednostki 121.

Hakerzy wykorzystują błędy ludzkie i inżynierię społeczną do kradzieży funduszy z giełd kryptowalut, co przyniosło już łącznie około 13 miliardów dolarów łupu.

Według raportów ONZ cyberprzestępczość odpowiada za połowę zagranicznych dochodów Korei Północnej i finansuje znaczną część programu broni masowego rażenia.

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Korea Północna należy do najbiedniejszych i najbardziej odizolowanych państw świata. Jej mieszkańcy mają mocno ograniczony dostęp do internetu, nawet oglądanie zagranicznych filmów może skończyć się poważnymi konsekwencjami. Tymczasem reżim Kim Dzong Una stworzył armię hakerów, która okrada największe firmy i zdobywa pieniądze na program zbrojeniowy kraju.

Tak Korea Północna szkoli hakerów

Historia tej niezwykłej formacji zaczęła się jeszcze w latach 80. XX wieku. Władze postawiły wtedy na wyławianie wyjątkowo uzdolnionych matematycznie dzieci. Najlepsi uczniowie trafiali do specjalnych szkół, gdzie uczyli się informatyki, nauk ścisłych i języków obcych. Później część z nich kierowano na uczelnie wojskowe, a najbardziej obiecujący wyjeżdżali na szkolenia do Chin i Rosji. Niektórzy zdobywali wiedzę również w krajach zachodnich.

Po powrocie do kraju najlepsi trafiali do wojskowej jednostki 121, odpowiedzialnej za cyberataki na zagraniczne banki, instytucje i firmy. Dla młodych informatyków była to wyjątkowa szansa. Otrzymywali dobre mieszkania czy możliwość sprowadzenia rodziny do Pjongjangu, a to w jednym z najbiedniejszych państw świata stanowiło ogromny przywilej.

Szacunki dotyczące liczebności północnokoreańskiej armii cybernetycznej są różne. W 2019 roku szacowano ich liczbę od 1,8 tys. do nawet 7 tys. hakerów.

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Zaczęło się od Hollywood, skończyło na miliardach

Świat poznał możliwości północnokoreańskich hakerów w 2014 roku. Grupa Lazarus zaatakowała wtedy wytwórnię Sony Pictures, kradnąc poufne dane, blokując komputery i ujawniając nieopublikowane filmy oraz korespondencję pracowników. Powodem miała być komedia The Interview, przedstawiająca fikcyjny zamach na Kim Dzong Una.

Później cyberprzestępcy zaczęli koncentrować się na pieniądzach. W 2016 roku zaatakowali bank centralny Bangladeszu, próbując ukraść niemal miliard dolarów. Ostatecznie zdołali przejąć 81 mln dolarów. Z czasem ich głównym celem stały się kryptowaluty.

Według amerykańskich urzędników w najnowszym wielkim skoku (końcówka października 2026 r) opisanym przez CNN, łupem miało paść aż 6 mld dolarów z giełdy Binance. Łączna wartość przypisywanych Korei Północnej kradzieży kryptowalut miałaby sięgnąć już 13 mld dolarów.

Skradzione pieniądze napędzają program nuklearny

Jak hakerzy dostają się do zabezpieczonych systemów? Często wcale nie muszą łamać skomplikowanych zabezpieczeń. Wykorzystują ludzkie błędy, podszywają się pod rekruterów, wysyłają fałszywe wiadomości i nakłaniają pracowników do pobrania złośliwego oprogramowania.

Skradzione kryptowaluty przechodzą później przez wiele portfeli i specjalnych usług, które utrudniają ustalenie ich pochodzenia. Ostatecznie pieniądze trafiają do nielegalnych pośredników, a następnie są zamieniane na gotówkę lub przelewy bankowe.

To nie tylko problem giełd i firm technologicznych.

Według raportu ekspertów ONZ z 2024 r. cyberprzestępczość odpowiada za połowę zagranicznych dochodów Korei Północnej.

Jeden z członków ONZ szacował również, że 40 proc. środków przeznaczanych przez kraj na broń masowego rażenia pochodzi z nielegalnych działań w sieci.

Oznacza to, że każdy udany atak może pośrednio zasilać północnokoreański program nuklearny.

Źródło: CNN



