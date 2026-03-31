Meta cały czas szuka sposobów na monetyzowanie własnych platform. Mark Zuckerberg i spółka doszli do wniosku, że pora zrobić coś tym kierunku również na Instagramie. Firma rozpoczyna program pilotażowy płatnej subskrypcji.

Meta uruchamia testy płatnego planu Instagram Plus

Tym pomysłem firmy Meta jest Instagram Plus. Informacje a jego temat uzyskał serwis Techcrunch, któremu potwierdzono uruchomienie programu pilotażowego. Jego celem jest przetestowanie rozwiązania przed jego publiczną premierą.

Program pilotażowy subskrypcji Instagram Plus został uruchomiony na wybranych rynkach. Na liście nie ma Polski. Są to m.in. Meksyk, Filipiny oraz Japonia. W zależności od rynku ceny opłat są różne, ale zasadniczo jest to około 1-2 dolarów. Na razie, bo w ramach testów, a ostatecznie cennik może być odczuwalnie wyższy.

Meta chce zebrać opinie od testerów i na tej podstawie zdecyduje, w jakiej dokładnie postaci wprowadzi subskrypcję w szerokim zakresie. Warto też mieć na uwadze, że plan jest oddzielony od Meta Verified, za które też się płaci.

Co umożliwia płatna subskrypcja Instagram Plus?

Meta w płatnej subskrypcji daje dostęp do pewnych unikalnych funkcji, z których będzie można korzystać tylko po wykupieniu planu Instagram Plus. W darmowej wersji platformy ich nie będzie i są to m.in.:

Możliwość przeglądania relacji bez wiedzy ich autorów.

Dostęp do pewnych statystyk związanych z oglądaniem relacji. Tutaj wspomina się o ponownych odsłonach.

Sposobność tworzenia nieograniczonych list odbiorców dla relacji.

Możliwość przedłużania historii o 24 godziny.

Superpolubienie, które ma postać animacji umieszczanej pod relacjami innych użytkowników.

Czy Instagram Plus odniesie sukces? Trudno to przewidzieć, ale już pojawiają się głosy krytyki z tych krajów, gdzie trwa program pilotażowy. Użytkownicy są nastawieni sceptycznie, co potwierdzają wpisy w różnych serwisach społecznościowych.

Warto dodać, że pomysł jest częścią większej inicjatywy Mety związanej z szukaniem sposobów na zarabianie na własnych platformach. Podobne opcje brane są pod uwagę w przypadku serwisu Facebook czy komunikatora WhatsApp.

