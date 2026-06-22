Korzystasz z mObywatela? Zapamiętaj ten termin

W skrócie Aplikacja mObywatel będzie aktualizować certyfikaty dokumentów.

Aby certyfikaty dokumentów zostały odnowione, wystarczy zalogować się do aplikacji przed 5 sierpnia 2026.

Studenci korzystający z cyfrowej legitymacji muszą udać się do dziekanatu i uzyskać nowy kod QR po otrzymaniu powiadomienia w aplikacji.

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mObywatel to aplikacja, która w Polsce ma już ponad 12 mln użytkowników i nowych ciągle przybywa. Z miesiąca na miesiąc platforma wzbogacana jest w nowe funkcje, ale chcąc zapewnić jej optymalne działanie, co jakiś czas wymagana jest aktualizacja certyfikatów. Kolejne odbędzie się za kilka tygodni.

Aplikacja mObywatel w sierpniu z ważną aktualizacją certyfikatów dokumentów

Za kilka tygodni planowane są kolejne działanie, których celem jest zapewnienie ciągłego dostępu do funkcji oferowanych w aplikacji mObywatel. Tym razem jest to aktualizacja certyfikatów dla dokumentów, które użytkownicy przechowują na telefonie. Co warto wiedzieć o tym procesie?

Celem wspomnianej aktualizacji jest przedłużenie ważności cyfrowych dokumentów, które oferuje mObywatel. Proces musi odbyć się do 5 sierpnia 2026 r. W przeciwnym wypadku wybrane dokumenty mogą przestać działać, co jednak nie oznacza kompletnej ich utraty. Nie można jednak wykluczyć, że użytkownik stanie przed koniecznością kolejnego ich wygenerowania.

Proces odbywa się automatycznie i w tym celu nawet nie trzeba instalować nowej wersji aplikacji. Wystarczy tylko otworzyć mObywatela, a certyfikaty zostaną uaktualnione w tle. Dotyczy to większości użytkowników, także wersji Junior dla młodszych, gdzie brak odświeżenia certyfikatu też może skutkować wygaśnięciem ważności dokumentów.

Jeśli korzystamy z mObywatela na co dzień, to w zasadzie proces odbędzie się automatycznie i nie musimy zaprzątać sobie tym głowy. Jednak dla osób sięgających po aplikację niezwykle rzadko, termin 5 sierpnia może być kluczowy. Dlatego lepiej go nie przegapić.

Osobna procedura dla studentów korzystających z aplikacji mObywatel

Zwykli użytkownicy mObywatela czy Juniora muszą po prostu zalogować się do aplikacji przed 5 sierpnia. Jednak w przypadku studentów korzystających z cyfrowych legitymacji procedura wygląda nieco inaczej i wymaga podjęcia dodatkowych działań.

Cyfrowa legitymacja studencka przechowywana w mObywatelu wymaga osobnej aktualizacji. Aplikacja powiadomi o tym użytkownika stosownym alertem. Następnie należy udać się do dziekanatu uczelni i uzyskać nowy kod QR, co pozwoli ponownie aktywować dokument.





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