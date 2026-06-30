Korzystasz z WhatsApp? Koniecznie zrób to jeszcze dziś

W skrócie WhatsApp rozpoczął proces rezerwacji unikalnych nazw użytkowników i wkrótce umożliwi wyświetlanie nicków zamiast numerów telefonów.

Informacja o zmianach została opublikowana przez Meta, a rezerwacja nazw ma na celu poprawę prywatności użytkowników.

Proces rezerwacji nazw użytkowników jest już dostępny w aplikacji WhatsApp, ale możliwość używania nicków pojawi się dopiero w kolejnych miesiącach.

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Konta użytkowników w WhatsApp od lat bazowały na numerach telefonów, ale Meta planuje to w końcu zmienić. Jakiś czas temu wspominaliśmy wam, że twórcy komunikatora szykują się do wprowadzenia zmian i będzie można rejestrować unikalne nazwy użytkowników. Proces właśnie rusza.

Aplikacja WhatsApp uruchamia rezerwowanie nazw użytkowników

Meta poinformowała o nadchodzących zmianach na oficjalnym blogu WhatsApp. Zmiana podyktowana jest m.in. aspektami z zakresu prywatności. Twórcy platformy wyjaśniają, że nie zawsze chcemy podawać nowym osobom własne numery telefonów, które umożliwią kontakt. Stąd też pomysł na unikalne nazwy użytkowników.

Proces rezerwacji nazw użytkowników właśnie rusza i z wyborem własnej z pewnością nie warto długo czekać. Pamiętajmy, że z komunikatora WhatsApp korzysta ponad 3 mld osób na całym świecie. Wybór unikalnego nicka szybko więc stanie się trudny.

Samo uruchomienie rezerwacji nazw nie wiąże się z wprowadzeniem zmian. Twórcy WhatsApp wyjaśniają, że proces startuje już teraz, aby każdy miał czas na wybór unikalnego nicka. Jeszcze zanim będzie można go używać, a to ma nastąpić później w tym roku.

Jak zarezerwować nazwę użytkownika w aplikacji WhatsApp?

Proces jest bardzo prosty. W tym celu należy wykonać następujące kroki.

Uruchamiamy aplikację WhatsApp i udajemy się do sekcji Ustawienia oraz Konto. Wybieramy opcję Nazwa użytkownika. W nowym okienku wpisujemy nazwę, którą chcemy zarejestrować. Aplikacja sprawdzi, czy nick jest wolny. W przypadku pozytywnej weryfikacji może zostać wyświetlony monit o dodanie jej do Centrum kont (które przechowuje nazwy z Facebooka czy Instagrama). Dotykamy przycisk Kontynuuj. Po chwili zostanie wyświetlona informacja z potwierdzeniem rezerwacji.

To wszystko, bo na razie proces obejmuje wyłącznie rezerwację nazw użytkowników. Nie można ich udostępniać w roli formy kontaktu w WhatsApp. To będzie możliwe dopiero za kilka miesięcy.

Twórcy komunikatora wyjaśniają, że po uruchomieniu funkcji osoby lub firmy, do których po raz pierwszy wyślemy wiadomość, nie zobaczą naszego numeru telefonu. Nowość będzie wdrażana etapami i aplikacja ma informować o jej dostępności za pomocą powiadomień.



