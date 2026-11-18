W skrócie
- Władze Krakowa oficjalnie rezygnują z budowy metra, ponieważ w budżecie miasta na przyszły rok nie przewidziano środków na realizację tego projektu.
- Miasto stawia na rozwój komunikacji naziemnej i planuje budowę siedmiu nowych linii tramwajowych, w tym połączeń do osiedli Kliny, Złocień oraz Azory.
- Krakowski magistrat podjął decyzję o likwidacji referatu ds. metra ze względu na problemy we współpracy zespołu projektowego z innymi miejskimi instytucjami.
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Kraków szykuje nowy budżet i duży nacisk położono w nim na komunikację miejską. W planach miasta jest budowa nawet siedmiu nowych linii tramwajowych. Przy okazji dowiadujemy się, że porzucono plany związane z metrem.
Kraków nie wybuduje metra i nie zamierza już tego obiecać
Metro w Krakowie to temat, który pojawiał się od dłuższego czasu. Jeszcze jakiś czas temu deklarowano, że projekt mógłby doczekać się realizacji, gdyby otrzymał finansowanie z budżetu państwa. Ostatecznie nic takiego się nie stanie.
Informacje na ten temat uzyskał LoveKraków.pl. "Nie będziemy, jak poprzednie ekipy, obiecywać niczego z metrem. Wycofujemy się z tego projektu do czasu aż nie będzie centralnych czy europejskich pieniędzy" - powiedział wiceprezydent Krakowa Karol Wałachowski cytowany przez serwis źródłowy.
W zasadzie tego można było się spodziewać. Nowy prezydent Krakowa, Łukasz Gibała również nie przewidział w projekcie budżetu miasta na przyszły rok środków, które zostałyby przeznaczone na prace związane z przygotowaniami pod metro.
Kraków stawia na nowe linie tramwajowe
Projekt metra został więc na razie schowany do szuflady. W zamian Kraków zamierza skupić się na rozwoju naziemnej komunikacji. W planach jest budowa nawet siedmiu nowych linii tramwajowych.
Nowe linie tramwajowe w Krakowie nie powstaną w krótkim czasie. Najbliższe lata upłyną na pracach nad dokumentacją oraz uzyskaniem decyzji środowiskowych. Już w przyszłym roku zostaną przeznaczone fundusze na stworzenie dokumentów dla następujących szlaków.
- do osiedla Kliny i przystanku SKA w Opatkowicach;
- w ciągu ulicy Lema;
- na odcinku Azory - Bronowice Wielkie;
- na odcinku Cichy Kącik -Azory;
- z pętli osiedle Piastów w kierunku przystanku kolejowego Kraków Piastów.
W 2028 r. podobne prace obejmą linie do osiedla Złocień oraz do Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu. Przy okazji serwis LoveKraków.pl uzyskał informacje związane z likwidacją referatu ds. metra. Głównym powodem decyzji ma być zła współpraca zespołu odpowiedzialnego za projekt z innymi instytucjami miasta.