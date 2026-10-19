W skrócie Rosyjski satelita KOSMOS 2612 wykonał serię manewrów, zbliżając się do zachodniej jednostki ICEYE-X36 na odległość nawet 26 metrów w dniu 18 października.

Eksperci wskazują na kilka możliwych celów rosyjskich działań, od testów orbitalnych i zbierania danych rozpoznawczych, po próbę zakłócenia łączności satelitarnej.

Zmniejszenie dystansu między satelitami stało się możliwe dzięki dopasowaniu trajektorii lotu KOSMOS 2612 do orbity, na której operuje jednostka ICEYE-X36.

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Orbita okołoziemska wypełniana jest coraz większą liczbą satelitów, w tym na potrzeby wojsk różnych krajów. Niedawno pojawiły się doniesienia związane z przybliżaniem się rosyjskiej jednostki KOSMOS 2612 do polsko-fińskiego obiektu ICEYE-X36. W ostatnich dniach odległość znacząco zmalała.

Rosyjski satelita KOSMOS 2612 mógł zbliżyć się do ICEYE-X36 na 26 metrów

Jeszcze niedawno KOSMOS 2612 znajdował się około 475 kilometrów od jednostki ICEYE-X36. Jednak w dniach 15 i 16 października rosyjski satelita zaczął wykonywać serię manewrów. W ten sposób miał zbliżyć się do zachodniego obiektu nawet na odległość liczoną w kilkuset metrach, a nawet mniejszą.

Z informacji przekazanych przez CelesTrak wynika, że w niedzielę 18 października o godz. 03:41 czasu w Polsce odległość ta mogła zostać zmniejszona nawet do zaledwie 26 metrów! W skali kosmicznej to naprawdę blisko. W zasadzie jak na wyciągnięcie dłoni.

Stało się to możliwe poprzez odpowiednie dopasowanie trajektorii rosyjskiego satelity do orbity ICEYE-X36. Dzięki temu KOSMOS 2612 może w zasadzie śledzić jednostkę przez niemal cały czas.

Rosja może w ten sposób prowokować lub zbiera dane rozpoznawcze

Oczywiście rodzi się pytanie: po co Rosja zbliżyła się tak bardzo własnym satelitą do zachodniej jednostki? Odpowiedź nie jest znana, ale eksperci mówią o kilku potencjalnych scenariuszach.

Oczywiście może to być celowa prowokacja, która ma zmusić Zachód do myślenia. Innym scenariuszem są testy, które mogą prowadzić Rosjanie na orbicie okołoziemskiej, a w roli potencjalnego celu wybrano fińsko-polską jednostkę. W tym czasie nie tylko odbywają się specjalne manewry. Z obecnej pozycji KOSMOS 2612 z powodzeniem może już zbierać dane rozpoznawcze.

W najgorszym scenariuszu należy brać pod uwagę chęć zakłócenia pracy ICEYE-X36 na orbicie okołoziemskiej. Na przykład poprzez jamming, czyli próby przerwania łączności satelity z centrum operacyjnym na Ziemi.

Dokładne plany Rosji nie są znane, ale widzimy, że Kreml podejmuje różne działania, których celem może być na przykład próba podzielenia państw zachodnich. Warto dodać, że Europa nie dysponuje w kosmosie takimi możliwościami jak Stany Zjednoczone.