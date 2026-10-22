Spis treści: Krytyczne luki w PHP. Niektóre strony zniknęły z sieci Polskie władze reagują na zagrożenie Hakerzy mogą przejąć kontrolę nad serwerem Luki w PHP wykryła sztuczna inteligencja Poprawka już jest, ale starsze wersje PHP stanowią problem

Krytyczne luki w PHP. Niektóre strony zniknęły z sieci

PHP to jeden z fundamentów współczesnego internetu. Język ten działa po stronie serwera i odpowiada za obsługę wielu funkcji stron internetowych. Wykorzystują go między innymi popularne systemy zarządzania treścią, jak WordPress, Drupal i Joomla, a także platformy sklepowe i rozmaite narzędzia hostingowe.

Dlatego wykrycie dwóch krytycznych luk bezpieczeństwa wywołało reakcję wykraczającą daleko poza środowisko programistów. Po opublikowaniu informacji o problemie i udostępnieniu poprawek część organizacji zdecydowała się nawet odłączyć swoje witryny od internetu, zamiast ryzykować atak przed zabezpieczeniem infrastruktury.

Takie kroki podjęły między innymi instytucje w Finlandii i Holandii. Według doniesień medialnych problemy z dostępnością dotknęły również wybrane strony szkockiej rady miejskiej w Edynburgu oraz serwisy BBC poświęcone programom Doctor Who i The Traitors. Nie potwierdzono jednak, że wszystkie te przypadki były bezpośrednio związane z lukami w PHP.

Ostrożność zaleciły organizacje zajmujące się cyberbezpieczeństwem w Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej, Australii i Stanach Zjednoczonych, a amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) ostrzegła, że jeśli administratorzy nie mogą szybko wdrożyć aktualizacji, powinni rozważyć tymczasowe wyłączenie zagrożonych systemów.

Polskie władze reagują na zagrożenie

Polskie władze również wydały komunikat ostrzegający przed lukami w zabezpieczeniach PHP i w związku z tym wyłączono wybrane rządowe strony, w tym Biuletyn Informacji Publicznej, na stronie którego przeczytać możemy:

W związku z wykryciem poważnych luk w zabezpieczeniach PHP, czyli technologii wykorzystywanej przez wiele serwisów internetowych na całym świecie, podjęliśmy decyzję o czasowym wyłączeniu stron Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) działających w Scentralizowanym Systemie Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP).

Rozwiń

Warto dodać, że wyłączenie obejmuje wyłącznie strony działające w serwisie ssdip.bip.gov.pl. Z kolei CERT Polska, wydał następujące ostrzeżenie:

Zespół CERT Polska ostrzega przed podatnościami w oprogramowaniu PHP - technologii wykorzystywanej przez wiele serwisów internetowych na całym świecie. Język programowania PHP jest wykorzystywany również przez wiele rodzajów popularnego oprogramowania, np. WordPress, Joomla czy WooCommerce. Oznacza to, że systemy wykorzystujące to oprogramowanie również są podatne.

Luki pozwalają atakującemu na zdalne wykonanie dowolnych poleceń systemowych poprzez błędy w mechanizmie zarządzania pamięcią. Podatne są wszystkie wersje PHP od 5.4 w górę.

Jedyną skuteczną metodą ochrony przed wykorzystaniem podatności jest instalacja poprawionej wersji PHP.

W przypadku wykrycia śladów wykorzystania podatności prosimy o niezwłoczny kontakt z zespołem CERT Polska za pomocą formularza dostępnego na stronie incydent.cert.pl".

Hakerzy mogą przejąć kontrolę nad serwerem

Problem jest poważny, ponieważ wykorzystanie luk może w określonych warunkach umożliwić zdalne wykonanie kodu bez wcześniejszego uwierzytelnienia. W praktyce atakujący może w ten sposób uzyskać dostęp do zasobów serwera, a następnie próbować instalować złośliwe oprogramowanie, kraść dane lub zakłócać działanie usług.

Europejski zespół reagowania na incydenty komputerowe CERT-EU zwrócił właśnie uwagę na ryzyko związane z możliwością zdalnego wykonania kodu. Z kolei przedstawiciele branży podkreślają, że samo zainstalowanie poprawki nie zawsze wystarczy, ponieważ administratorzy muszą najpierw ustalić, gdzie dokładnie wykorzystywane jest PHP - również w oprogramowaniu zewnętrznym, panelach administracyjnych i usługach hostingowych, które nie zawsze wyraźnie informują o zależnościach technicznych.

Niepokojące jest również to, że poprawka nie daje automatycznej gwarancji, iż system nie został wcześniej zaatakowany. Dlatego po aktualizacji zalecane jest sprawdzenie logów i monitorowanie infrastruktury pod kątem podejrzanej aktywności.

Luki w PHP wykryła sztuczna inteligencja

Luki wykryli badacze z firm Calif i Wiz, korzystający z zaawansowanych narzędzi AI w ramach inicjatywy Patch the Planet, uruchomionej przez OpenAI. W przedsięwzięciu uczestniczyła również PHP Foundation, organizacja wspierająca rozwój języka. Trzeba jednak pamiętać, że te same narzędzia, które mogą pomóc programistom szybciej znajdować błędy i zabezpieczać oprogramowanie, mogą również ułatwić przygotowanie sposobów ich wykorzystania.

Według Wiz błędy pozostawały niewykryte przez ponad dekadę, a badacze mieli zidentyfikować je po kilku tygodniach pracy z wykorzystaniem zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji. Narzędzia te pomagały nie tylko analizować kod, ale również tworzyć i dostosowywać działające scenariusze wykorzystania luk w różnych aplikacjach. OpenAI określiło odkrycie jako jeden z najistotniejszych problemów bezpieczeństwa ostatnich lat. Firma poinformowała także, że jej własny badacz zidentyfikował problem mniej więcej w tym samym czasie.

Co najbardziej niepokojące, Wiz ocenił, że zagrożenie może dotyczyć około 70 proc. internetu, choć to szacunek firmy, którego skali nie udało się niezależnie potwierdzić. Nie oznacza on również, że siedem na dziesięć stron jest już zaatakowanych, bo chodzi o potencjalny zasięg technologii, która może być wykorzystywana przez bardzo dużą liczbę serwisów.

Poprawka już jest, ale starsze wersje PHP stanowią problem

Sytuację dodatkowo skomplikował wyciek informacji o lukach do mediów społecznościowych, który nastąpił przed planowanym ogłoszeniem szczegółów i udostępnieniem pełnego rozwiązania. Zespół PHP Foundation musiał przyspieszyć komunikację oraz publikację poprawek.

Organizacje korzystające z PHP powinny jak najszybciej zainstalować odpowiednią aktualizację. Szczególne wyzwanie stanowią starsze wdrożenia: poprawki przygotowano dla nowszych gałęzi języka, a użytkownikom PHP 8.1 i starszych zalecono przejście na wspieraną wersję.

Według przedstawicieli branży potencjalny zasięg problemu jest ogromny, ponieważ PHP bywa obecne także w systemach, których administratorzy nie kojarzą bezpośrednio z tym językiem. Z tego powodu organizacje muszą zinwentaryzować swoje zasoby i sprawdzić nie tylko publiczne strony, lecz także zależne od nich aplikacje oraz usługi.