Kto przejmie telewizję naziemną? Nowe programy coraz bliżej

Spis treści: Konkurs wyłoni nowego operatora MUX-5 Czym MUX-5 różni się od pozostałych multipleksów?

Konkurs wyłoni nowego operatora MUX-5

14 lipca 2026 roku Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konkurs, który ma wyłonić operatora odpowiedzialnego za uruchomienie MUX-5, czyli nowego ogólnopolskiego multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej. Oferty można składać do 31 sierpnia 2026 roku, a zwycięzca otrzyma rezerwację częstotliwości z pasma UHF (470-694 MHz) obowiązującą do końca 2033 roku.

Nie chodzi jednak o wybór nadawcy kanałów telewizyjnych, lecz firmy, która zbuduje i będzie obsługiwać sieć nadajników. Dopiero w kolejnym etapie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecyduje, które stacje otrzymają miejsca na MUX-5.

O możliwość obsługi nowego multipleksu od dawna zabiegają przede wszystkim Emitel, BCAST oraz MWE Teleport. Największe kontrowersje budzi dominująca pozycja Emitela, który już dziś obsługuje większość ogólnopolskich multipleksów i dysponuje gotową infrastrukturą. Konkurenci argumentują, że utrzymanie obecnego modelu oznacza wysokie koszty emisji i uzależnienie od jednego podmiotu, podczas gdy Emitel podkreśla, że tylko rozbudowana sieć nadajników pozwala szybko zapewnić niemal ogólnokrajowy zasięg i uniknąć opóźnień we wdrażaniu nowego multipleksu.

Po zakończeniu konkursu oraz niezbędnych prac MUX-5 będzie mógł pomieścić maksymalnie osiem bezpłatnych kanałów HD nadawanych w standardzie DVB-T2/HEVC. Zwycięzca zobowiązuje się do stopniowego rozbudowywania sieci, tak aby w ciągu 15 miesięcy sygnał docierał do co najmniej połowy kraju, a po dwóch latach obejmował 95 proc. Nowe kanały nie pojawią się jednak od razu po rozstrzygnięciu konkursu, ponieważ wcześniej konieczne będzie wydanie decyzji rezerwacyjnej, budowa infrastruktury oraz przeprowadzenie postępowań koncesyjnych przez KRRiT. Dodatkowym wyzwaniem pozostaje stosunkowo krótki okres obowiązywania rezerwacji, który może zniechęcać do kosztownych inwestycji w nowy multipleks.

Czym MUX-5 różni się od pozostałych multipleksów?

MUX, czyli multipleks, to pakiet programów telewizyjnych nadawanych jednocześnie na jednej częstotliwości. Dzięki technologii cyfrowej jeden sygnał może zawierać kilka kanałów telewizyjnych oraz dodatkowe usługi, co pozwala znacznie efektywniej wykorzystywać dostępne pasmo niż w czasach telewizji analogowej. O tym, ile stacji zmieści się na jednym multipleksie, decydują m.in. zastosowany standard nadawania i jakość obrazu. Obecnie w Polsce wykorzystywany jest standard DVB-T2 z kodekiem HEVC, który umożliwia nadawanie większej liczby kanałów w jakości HD przy zachowaniu tej samej szerokości pasma.

MUX-5 ma być kolejnym ogólnopolskim multipleksem, ale na razie istnieje jedynie na etapie przygotowań. W przeciwieństwie do działających już MUX-1, MUX-2, MUX-3, MUX-4, MUX-6 czy MUX-8 nie ma jeszcze wybranego operatora ani listy kanałów, które będą na nim nadawane. Dopiero po wyłonieniu operatora Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji rozpocznie przyznawanie miejsc nadawcom, którzy będą chcieli emitować swoje programy na nowym multipleksie.

Dla widzów rozpoczęcie konkursu nie oznacza jeszcze żadnych zmian w odbiorze. Dopiero po zakończeniu wdrażania dodatkowego pasma rozpocznie się regularna emisja, a nowe stacje będzie można wyszukać na telewizorze lub dekoderze. Urządzenia obsługujące obecnie standard DVB-T2/HEVC powinny bez problemu odbierać również nowy MUX-5.



