Wybór smartfonów na rynku jest duży, ale które z nich są najczęściej wybierane przez kupujących? To ujawnia nam najnowszy ranking udostępniony przez firmę Counterpoint Research, w którym podsumowano sprzedaż w pierwszym kwartale 2026 r. w ujęciu globalnym.

iPhone 17 najchętniej kupowanym smartfonem w pierwszym kwartale 2026 roku

Z informacji przekazanych przez Counterpoint Research wynika, że najpopularniejszym smartfonem w pierwszym kwartale 2026 r. był podstawowy model z serii iPhone 17. Telefon wskoczył na pozycję lidera ze świetnym wynikiem 6 proc. (w ujęciu globalnej sprzedaży).

iPhone 17 dostał sporo ulepszeń, które sprawiły, że telefon stał się atrakcyjną alternatywą dla modeli Pro. Wśród nich jest większy ekran z obsługę ProMotion oraz inne udoskonalenia.

Na kolejnych dwóch miejscach podium rankingu Counterpoint Research znajdują się smartfony iPhone 17 Pro Max (5 proc.) oraz mniejszy iPhone 17 Pro. Oba telefony otrzymały odświeżony wygląd oraz inne usprawnienia. I choć są drogie, tak nadal znajdują spore zainteresowanie wśród klientów.

Najlepiej sprzedające się telefony to iPhone'y i modele Samsung Galaxy A

Podium zajęły wszystkie trzy modele z serii iPhone 17, ale na kolejnych miejscach zestawienia również nie brakuje innych telefonów z logo nadgryzionego jabłka. Pierwsza dziesiątka jest w zasadzie okupowana przez modele Apple i Samsung Galaxy.

Ranking popularności smartfonów w pierwszym kwartale 2026 r. Counterpoint Research

4. i 5. pozycje przypadły tanim telefonom Samsunga z serii Galaxy A07 G oraz A17 5G. Na szóstym miejscu pojawia się iPhone 16. Potem mamy trzy kolejne średniaki z serii Samsung Galaxy A i na końcu pojawia się rodzynek w postaci taniego modelu Xiaomi Redmi A5.

Warto zauważyć, że w pierwszej dziesiątce telefonów nie ma żadnych flagowców z serii Samsung Galaxy S. To oznacza, że głównym koniem pociągowym sprzedaży telefonów koreańskiej marki pozostają tańsze modele. Sytuacja wygląda inaczej u Apple, gdzie prym wiodą nowsze oraz droższe urządzenia.

