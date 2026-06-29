W skrócie Superkomputer LineShine uruchomiony w Chinach został najszybszą maszyną tego typu na świecie, detronizując amerykańskiego El Capitana.

LineShine składa się z około 45 tysięcy procesorów LX2, korzysta ze specjalnej sieci LingQi i osiąga o 20 procent wyższą wydajność niż poprzedni lider.

Zużycie energii w LineShine wynosi 42,2 megawata, co oznacza niższą efektywność energetyczną niż El Capitan, który pobiera 29,7 megawata.

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Stany Zjednoczone przez jakiś czas miały najszybszy superkomputer świata. El Capitan okupował pierwsze miejsce rankingu TOP500, ale w końcu musiał ustąpić miejsca maszynie opracowanej przez Państwo Środka. Na szczyt podium wskoczył chiński LineShine.

Chiński LineShine to najwydajniejszy superkomputer świata

LineShine wskoczył na szczyt rankingu TOP500 i jest to obecnie najwydajniejszy superkomputer na całym świecie. To pierwsza tego typu maszyna, której wydajność przełamała barierę 2 tys. eksaflopów i pod tym względem jest o około 20 proc. lepszy w zestawieniu z poprzednim liderem, którym był amerykański El Capitan.

Chiński LineShine został zbudowany i udało się tego dokonać mimo ograniczeń, które Państwu Środka postawiły Stany Zjednoczone, z powodu ograniczeń w dostępności chipów. Dlatego zdecydowano się wykorzystać łatwiej dostępne i bardziej uniwersalne procesory. Nie ma tu nawet układów graficznych, które często stanowią podstawę dla tego typu maszyn.

Najszybszy superkomputer świata oferuje tak dużą moc za sprawą około 45 tys. procesorów LX2. Każdy z nich ma 304 rdzenie pracujące z częstotliwością 1,55 GHz. Połączono je z wykorzystaniem LingQi, czyli specjalnej i bardzo szybkiej sieci, która znacząco redukuje opóźnienia.

Superkomputer LineShine potrzebuje znacznie więcej energii niż El Capitan

Największa wydajność na świecie ma jednak swoją cenę. W tym przypadku jest nią ogromne zapotrzebowanie na energię. Chiński superkomputer nie oferuje tak dobrej efektywności energetycznej jak El Capitan. LineShine zużywa aż 42,2 megawata energii. W przypadku amerykańskiego komputera jest to 29,7 megawata.

Duże zapotrzebowanie na energię sprawiło, że superkomputer Chin nie znalazł się w czołówce innego rankingu, którym jest Green500. LineShine pracuje na platformie LingKun z systemem operacyjnym Kylin OS.

Maszyna doskonale radzi sobie w trakcie rzeczywistych zastosowań naukowych i osiąga wydajność aż 22 petaflopów. El Capitan może pochwalić się tutaj osiągami na poziomie 17,41 petaflopa.



