Dziennikarze są przygotowani na nieprzychylne komentowanie ich działalności, a nawet próby nękania, zastraszania czy represjonowania, ale decydując się na wykonywanie tego zawodu i pracę w mediach newsowych, nikt nie zakłada, że zagrożone będzie jego życie. A do takiej właśnie sytuacji doszło w Ekwadorze, gdzie co najmniej pięć redakcji otrzymało listy z groźbami i dołączonymi pendrive’ami - podczas próby sprawdzenia urządzeń okazało się jednak, że nie są to zwykłe nośniki danych, ale małe ładunki wybuchowe.

To nie jest zwykły pendrive. To mała bomba

Lokalne władze przekonują, że urządzenia zostały zaprojektowane i zaprogramowane w taki sposób, aby wybuchać przy podłączeniu do komputera. I choć wszyscy dobrze wiedzą, że teoretycznie nie należy podłączać nośników USB nieznanego urządzenia do swoich urządzeń, to często jest to element dziennikarskiej pracy, a poza tym najgorszy zakładany scenariusz to przecież instalacja złośliwego oprogramowania, prawda? Niestety sytuacja z Ekwadoru pokazuje, że te czasy już za nami i należy podchodzić do sprawy zdecydowanie ostrożniej.

