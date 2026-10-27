Kanadyjska firma przygotowała dwie wersje robota. Echo Tabletop to mniejszy model o wysokości około 81 cm i wadze 11,3 kg. Jego konstrukcja oferuje 17 stopni swobody ruchu, a silikonowa skóra pokrywa twarz i szyję. Producent wycenia go na 11 950 dolarów (ponad 47 tys. zł), a jako potencjalne obszary wykorzystania wskazuje m.in. edukację, terapię oraz zastosowania związane z dobrostanem.

Znacznie droższy Echo Full Body kosztuje 59 950 dolarów (blisko 237 tys. zł). W zależności od wariantu mierzy około 183 lub 196 cm i waży około 40 kg. Ma 39 stopni swobody, co pozwala na bardziej rozbudowane ruchy górnej części ciała. Nie oznacza to jednak, że robot potrafi poruszać się tak swobodnie jak człowiek. Oba modele wyposażono w zaawansowaną mimikę oraz głośniki umożliwiające prowadzenie rozmów.

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ChatGPT, Claude i Gemini na pokładzie

Echo ma współpracować z popularnymi modelami sztucznej inteligencji, w tym ChatGPT, Claude i Gemini. Użytkownicy będą mogli wybierać spośród czterech postaci o odmiennych osobowościach i głosach: Aria, Mila, Dave oraz Amar. Roboty mają obsługiwać ponad 100 języków i odpowiadać w języku, w którym zwraca się do nich rozmówca.

Dodatkowy system Vinci ma rozszerzyć możliwości urządzeń o lokalne przetwarzanie obrazu. Wśród deklarowanych funkcji znalazły się rozpoznawanie twarzy, śledzenie wzroku, wykrywanie sygnałów emocjonalnych oraz orientacja przestrzenna. Realbotix zapowiada również cyfrowe odpowiedniki postaci, które w 2027 roku mają umożliwić kontynuowanie rozmów przez komputer, tablet lub smartfon.

Robot za 60 tys. dolarów i obowiązkowy abonament

Co ciekawe, pomimo wysokiej ceny zakupu do korzystania z urządzeń wymagany będzie jeszcze abonament na aplikację Robot Configuration App, którego ceny zaczynają się od 19,99 dolara miesięcznie.

Nic więc dziwnego, że Realbotix zapowiada na początek produkcję zaledwie 250 egzemplarzy: 225 modeli stołowych i 25 pełnowymiarowych. Dostawy mają ruszyć w drugiej połowie 2027 roku.

Firma zapewnia, że zapisane wspomnienia, historia rozmów i dane rozpoznawania twarzy pozostają na urządzeniu lub sparowanym sprzęcie. Korzystanie z usług chmurowych może jednak oznaczać przekazywanie niezbędnych informacji zewnętrznym dostawcom AI.