Kupujesz na Allegro, OLX i Vinted? Od dziś podatki na nowych zasadach

Dawid Długosz

Dawid Długosz

3 listopada w życie wchodzą nowe przepisy, które obejmują kupujących m.in. na platformach Allegro, Vinted oraz OLX. Wprowadzono nowy limit na zakupy w internecie, od którego należy odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 proc. Na szczęście dotychczasowa kwota uległa podwyższeniu.

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Dłoń trzyma smartfon z otwartą stroną sklepu internetowego, druga osoba trzyma kartę płatniczą podczas zakupów online.
Kupujesz na Allegro, OLX i Vinted? Od dziś podatki na nowych zasadach.Geekweek - import

W skrócie

  • Od 3 listopada obowiązuje nowy limit dla zakupów na platformach takich jak Allegro, Vinted czy OLX, od których należy odprowadzić podatek PCC.
  • Próg zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych dla transakcji zawieranych między osobami prywatnymi został podniesiony z 1000 do 3000 złotych.
  • Deklarację podatkową PCC-3 należy złożyć w urzędzie skarbowym w ciągu 14 dni od momentu dokonania transakcji przekraczającej ustalony ustawowo limit.
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Kupując przedmioty od zwykłych sprzedawców poprzez Allegro, OLX czy Vinted, często zapominamy, że od pewnych transakcji należy odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych. We wtorek 3 listopada w życie wchodzi zmiana, która obejmuje kwotę minimalną.

Zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych za zakupy w internecie

Dotychczasowym limitem było 1000 złotych. To oznacza, że deklaracja PCC-3 powinna zostać wypełniona i wysłana do odpowiedniego urzędu skarbowego dopiero w momencie zakupu na taką kwotę lub wyższą. Dotyczy to zakupów od prywatnych sprzedawców, a nie firm czy przedsiębiorstw.

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3 listopada w życie wchodzą nowe przepisy. Na szczęście dla konsumentów są one łaskawsze. Wspomniany próg podniesiono z tysiąca do 3 tys. złotych. To oznacza, że podatek od czynności cywilnoprawnych należy wypełnić dopiero w przypadku dokonania zakupu za taką kwotę lub wyższą.

Warto dodać, że podatek od czynności cywilnoprawnych (ten sam, który płacimy na przykład za zakup samochodu z drugiej ręki) naliczany jest od całej kwoty, a nie dopiero nadwyżki od 3 tys. złotych.

Wspomniany obowiązek podatkowy występuje również w przypadku łącznych zakupów u jednego sprzedawcy na kwotę 3 tys. złotych. Może to być na przykład kilka przedmiotów o wartości po kilkaset złotych.

Deklaracja PCC-3 konieczna w trakcie zakupów na Allegro, OLX i Vinted

Nie wszyscy o tym wiedzą, że odprowadzenie podatku od czynności cywilnoprawnych jest koniecznie w momencie zawierania transakcji w internecie. Często myślimy, że kupujemy używane przedmioty od prywatnych sprzedawców i wszystko mamy z głowy. Tak nie jest.

Pamiętajmy, że platformy Allegro, OLX czy Vinted również muszą zgłaszać do urzędów skarbowych różne informacje. Nie zdziwmy się więc, gdy kiedyś skarbówka odezwie się do nas pewnego dnia z prośbą o zapłatę zaległego podatku, wraz z odsetkami i ewentualną grzywną.

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Na zgłoszenie deklaracji PCC-3 mamy 14 dni od daty zawarcia transakcji. Warto o tym pamiętać i mieć na uwadze, że od teraz dotyczy to dóbr o wartości co najmniej 3 tys. złotych.

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