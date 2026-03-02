Lenovo to firma, która stara się wytyczać nowe szlaki na rynku komputerów. Do tej pory producent stworzył już kilka ciekawych urządzeń, w tym notebooki z rozwijanymi ekranami. Teraz marka wpadła na nowy pomysł, ale planów nie udało się dochować w tajemnicy do premiery.

Laptop Lenovo Legion Go Fold może być konsolą do gier

Lenovo Legion Go Fold to nowy laptop dla graczy, którego premiera powinna odbyć się na dniach. Do sieci przedostały się rendery prasowe i te ujawniają nam zamysł producenta. Komputer będzie można szybko przekształcić w przenośną konsolę do gier. Jak to możliwe?

Legion Go Fold ma ekran pOLED-owy, który w połączeniu z klawiaturą ma przekątną 11,6 cala. Jednak można go również zestawić z kontrolerami do gier (w formie złożonej ma wyświetlacz o przekątnej 7,7 cala). Można to zobaczyć na renderach, do których dostęp uzyskał serwis WindowsLatest.

Lenovo Legion Go Gold to laptop i konsola do gier. Lenovo/WindowsLatest.com materiały prasowe

Same kontrolery również są konwertowalne. Prawostronny może być używany jako pionowa mysz w trybie "FPS". Na podobnej zasadzie działa tryb myszy w Legion Go 2 lub Nintendo Switch 2. Natomiast ten drugi po lewej stronie ma wyświetlacz i może być z powodzeniem używany w roli gładzika.

Nowy laptop do gier marki Lenovo z premierą na MWC 2026

Oficjalna premiera nowego laptopa dla graczy ma odbyć się w trakcie barcelońskich targów elektroniki MWC 2026, które startują 2 marca i potrwają kilka dni. Co ze specyfikacją techniczną? Tutaj pewne informacje również nie zostały dochowane w tajemnicy.

Pod obudową Lenovo legion Go Fold znajdzie się procesor Intel Core Ultra 7 258V, który ma być wspomagany przez 32 GB pamięci operacyjnej RAM. Energię ma dostarczyć bateria 48 Whr. Więcej szczegółów serwis źródłowy nie ujawnił.

Ceny urządzenia nie są znane, ale też nie ma pewności, że komputer w ogóle trafi do sprzedaży. Lenovo chce zaprezentować model Legion Go Fold podczas targów MWC 2026 w Barcelonie jako sprzęt koncepcyjny. Producent zapewne będzie chciał poznać opinie o nowym laptopie i następie zdecyduje, czy taki gadżet warto wprowadzić do sklepów.

