Florida Polytechnic University zapowiada, że jej policja będzie pierwszą formacją organów ścigania w USA, która włączy do swoich działań załogowy elektryczny statek powietrzny typu eVTOL, zdolny do pionowego startu i lądowania.

Latający pojazd zamiast kolejnego radiowozu

Astro bazuje na maszynie polskiego wynalazcy, a konkretniej modelu Jetson One opracowanym przez firmę Jetson. Pojazd ma osiem silników elektrycznych, osiąga maksymalną prędkość około 101 km/h, a jego szacowany czas lotu wynosi 20 minut. Waży około 115 kg wraz z akumulatorami i jest przeznaczony dla jednego pilota. Na pokładzie znajdują się także spadochron balistyczny oraz system automatycznego lądowania.

W przeciwieństwie do tradycyjnego radiowozu maszyna nie potrzebuje drogi, aby dotrzeć do wybranego miejsca. Możliwość pionowego startu i lądowania może ułatwić przemieszczanie się nad terenem kampusu oraz docieranie do obszarów, do których dojazd samochodem jest utrudniony.

Nie oznacza to jednak, że Astro zastąpi konwencjonalne patrole. Uczelnia traktuje go jako dodatkowe narzędzie, którego przydatność chce sprawdzić w praktyce. Szef jej policji Aaron Murray podkreśla, że służby powinny poznawać możliwości nowych technologii, zanim staną się one powszechne.

Zaawansowana mobilność powietrzna to rozwijająca się technologia i możemy zdecydować, czy chcemy aktywnie uczestniczyć w tym procesie, czy jedynie reagować na zachodzące zmiany

Nie tylko patrole. Maszyna ma pomagać po katastrofach

Jednym z najważniejszych zastosowań Astro może być reagowanie na sytuacje kryzysowe. Po gwałtownych zjawiskach pogodowych drogi bywają zablokowane przez powalone drzewa, zalania lub uszkodzoną infrastrukturę. W takich warunkach pojazd zdolny do lotu mógłby pomóc w rozpoznaniu sytuacji z powietrza i szybkim dostarczeniu niezbędnych zapasów.

Uczelnia rozważa również współpracę z innymi regionalnymi służbami porządkowymi. Dzięki temu maszyna mogłaby wspierać nie tylko ochronę kampusu, lecz także wybrane działania ratunkowe i operacje związane z bezpieczeństwem publicznym w okolicy. O tym, kiedy i na jakich zasadach Astro będzie mógł wykonywać zadania policyjne, zdecyduje jednak proces uzyskiwania wymaganych zezwoleń lotniczych Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA).

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Producent zrobił wyjątek dla uczelni

Na Jetson ONE trzeba standardowo czekać nawet trzy lata. Producent zdecydował się jednak przyspieszyć realizację zamówienia Florida Polytechnic University. Jak wyjaśnił dyrektor generalny firmy Stéphan D'haene, znaczenie miały naukowo-techniczny profil uczelni oraz zamiar wykorzystania maszyny do celów związanych z bezpieczeństwem publicznym.

Firma, która dotychczas koncentrowała się przede wszystkim na rynku rekreacyjnego latania, chce sprawdzić, czy osobiste statki powietrzne mogą znaleźć praktyczne zastosowania także poza rozrywką. To ważny test dla rozwijającego się sektora zaawansowanej mobilności powietrznej, obejmującego nowe konstrukcje i sposoby wykorzystywania maszyn do transportu ludzi oraz sprzętu.

Latające laboratorium dla studentów

Astro ma służyć również do badań i nauczania. Florida Polytechnic University uruchomiła jesienią nowy kierunek inżynierii lotniczej i kosmicznej, a maszyna ma zapewnić studentom kontakt z technologią w rzeczywistych warunkach. Wykładowcy i studenci planują analizować dane operacyjne zbierane podczas użytkowania pojazdu oraz wykorzystywać je w badaniach i projektach końcowych.

Dzięki temu będą mogli przyglądać się m.in. zagadnieniom związanym z elektrycznym napędem, bezpieczeństwem lotniczym i rozwojem nowych form transportu powietrznego. Uczelnia ma już doświadczenie we wdrażaniu podobnych rozwiązań - jej policja utworzyła jednostkę wykorzystującą drony, a studenci prowadzą centrum operacji bezpieczeństwa zajmujące się cyberbezpieczeństwem.

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