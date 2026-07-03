W skrócie Do Centrum Kosmicznego im. Johna F. Kennedy'ego na Florydzie przetransportowano osłonę pogodową dla głównego rdzenia rakiety SLS.

Okrągły i spłaszczony element przypominający latający spodek posłuży do ochrony stopnia rakiety przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

Rakieta Space Launch System jest obecnie składana na Florydzie z myślą o nadchodzącej misji Artemis 3.

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2 lipca obchodzono Światowy Dzień UFO. Niedługo przed tym wydarzeniem do centrum NASA na Florydzie dotarł tajemniczy obiekt, który na pierwszy rzut oka wygląda jak latający spodek. Czyżby amerykańska agencja miała coś do ukrycia? Okazuje się, że nie i tak naprawdę jest to element rakiety dla nadchodzącej misji.

"Latający spodek" NASA to tak naprawdę komponent rakiety SLS

"Latający spodek" został dostarczony do Centrum Kosmicznego im. Johna F. Kennedy'ego na Florydzie wcześniej w tym tygodniu. Przypłynął barką Pegasus. Tą samą, którą niedawno transportowano Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman, który zostanie wystrzelony pod koniec sierpnia.

Okrągły i spłaszczony element rzeczywiście na pierwszy rzut oka wygląda jak latający spodek. Po dodaniu kilku światełek mógłby na niebie wywołać niemałe zamieszanie. W rzeczywistości NASA nie prowadzi testów pojazdu kosmicznego nie z tej planety. To element dla dużej rakiety SLS, którą agencja składa na Florydzie w budynku VAB (Vehicle Assembly Building).

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Wspomniany komponent to osłona pogodowa dla rdzenia rakiety Space Launch System. NASA wykorzysta ją w roli środka chroniącego główny stopień SLS przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, które występują na Florydzie.

NASA buduje rakietę Space Launch System dla misji Artemis 3

NASA obecnie przygotowuje się do kolejnej misji obecnego programu księżycowego, którą jest Artemis 3. Agencja zaczęła składać kolejną wielką rakietę Space Launch System z myślą o tym przedsięwzięciu już kilka tygodni temu. Główny rdzeń został przetransportowany na Florydę w kwietniu. W maju ruszyły prace, których celem jest złożenie ogromnej konstrukcji w całość.

SLS to najpotężniejsza rakieta w historii NASA, którą zaczęto budować po zamknięciu programu wahadłowców kosmicznych. To kluczowy element obecnego programu księżycowego. Konstrukcja jest ogromna. Space Launch System ma blisko 100 metrów wysokości.

Rakieta służy do wynoszenia w kosmos statku załogowego Orion. Do tej pory SLS wystrzelono tylko dwa razy. W ramach misji Artemis 1 i 2. W tej drugiej astronauci wrócili w okolice Księżyca po raz pierwszy od ponad 50 lat.

Początkowo NASA zakładała, że astronauci wrócą na powierzchnię Księżyca już w ramach misji Artemis 3 planowanej na 2027 r. Tak się jednak nie stanie i w programie wprowadzono istotne zmiany. W przyszłym roku agencja chce przetestować rozwiązania na orbicie okołoziemskiej (w tym łączenie Oriona z lądownikami księżycowymi). Lot na Srebrny Glob został przesunięty na misję Artemis 4.



