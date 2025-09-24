Lawina nowości od Xiaomi. Kilkanaście nowych produktów w Polsce

Xiaomi zaprezentowało dziś nowe smartfony z serii 15T, ale na tym nie koniec nowości. Marka wprowadza do Polski kilkanaście innych produktów. Są to tablety, urządzenia naręczne czy sprzęty z kategorii AGD. Xiaomi ogłosiło dziś także globalną premierę dwóch nowych urządzeń domowych marki Mijia.

Nowe produkty Xiaomi w Polsce. Tablety, telewizory, roboty i inne.

Xiaomi zorganizowało dziś duże wydarzenia, gdzie pochwaliło się smartfonami z serii 15T. To jednak tylko początek długiej listy nowych produktów, które debiutują w Polsce. Firma przygotowała znacznie więcej nowości z różnych kategorii sprzętowych.

Xiaomi rozszerza dostępność urządzeń AIoT na globalne rynki

Firma wprowadza na globalne rynki nowe urządzenia AIoT, które kupimy również w Polsce. Ich wykaz wraz z rekomendowanymi cenami widoczny jest niżej.

  • Xiaomi Watch S4 41mm - od 649 złotych
  • Xiaomi Open Wear Stereo Pro - 639 złotych
  • Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition - 319 złotych
  • Xiaomi Robot Vacuum 5 - 2899 złotych
  • Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro - 3499 złotych
  • Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026 - od 3299 złotych
  • Xiaomi Smart Camera C701 - 259 złotych
Telewizor Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026.

Nowości obejmują urządzenia naręczne (smartwatch, opaska), nowe roboty sprzątające z serii Robot Vacuum czy telewizory Mini LED, które są dostępne z ekranami w rozmiarach 55, 65 i 75 cali.

Nowe tablety Redmi Pad 2 Pro

Xiaomi wprowadza na globalne rynki również nowe tablety z serii Redmi Pad 2 Pro. Linia obejmuje trzy modele urządzeń, których ceny widoczne są poniżej.

  • Redmi Pad 2 Pro z 6+128 GB - 1299 złotych
  • Redmi Pad 2 Pro z 8+128 GB - 1499 złotych
Tablet Redmi Pad 2 Pro.

Natomiast cena Redmi Pad 2 Pro 5G nie została jeszcze podana i mamy ją poznać bliżej rynkowego debiutu. Nowe tablet cechują się dużymi ekranami o przekątnych 12,1 cala i pojemnymi bateriami. Przy okazji Xiaomi przygotowało z myślą o nich nowe dedykowane akcesoria.

Urządzenia domowe Mijia debiutują globalnie

Xiaomi wprowadza również na globalne rynki urządzenia domowe marki Mijia. Są to lodówka Mijia Refrigerator Cross Door 502L oraz pralko-suszarka Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg. Pierwszy z produktów jest już dostępny w Polsce w cenie 2799 złotych. Drugi ma pojawić się wkrótce i wtedy poznamy jego cenę.

Lodówka Mijia Refrigerator Cross Door 502L.

Urządzenia domowe marki Mijia wpisują się strategię ekosystemu "Human x Car x Home" firmy Xiaomi, którego celem jest danie użytkownikom dostępu do inteligentnych sprzętów ułatwiających codzienne życie.

