Lawina nowości od Xiaomi. Kilkanaście nowych produktów w Polsce
Xiaomi zaprezentowało dziś nowe smartfony z serii 15T, ale na tym nie koniec nowości. Marka wprowadza do Polski kilkanaście innych produktów. Są to tablety, urządzenia naręczne czy sprzęty z kategorii AGD. Xiaomi ogłosiło dziś także globalną premierę dwóch nowych urządzeń domowych marki Mijia.
Xiaomi zorganizowało dziś duże wydarzenia, gdzie pochwaliło się smartfonami z serii 15T. To jednak tylko początek długiej listy nowych produktów, które debiutują w Polsce. Firma przygotowała znacznie więcej nowości z różnych kategorii sprzętowych.
Xiaomi rozszerza dostępność urządzeń AIoT na globalne rynki
Firma wprowadza na globalne rynki nowe urządzenia AIoT, które kupimy również w Polsce. Ich wykaz wraz z rekomendowanymi cenami widoczny jest niżej.
- Xiaomi Watch S4 41mm - od 649 złotych
- Xiaomi Open Wear Stereo Pro - 639 złotych
- Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition - 319 złotych
- Xiaomi Robot Vacuum 5 - 2899 złotych
- Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro - 3499 złotych
- Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026 - od 3299 złotych
- Xiaomi Smart Camera C701 - 259 złotych
Nowości obejmują urządzenia naręczne (smartwatch, opaska), nowe roboty sprzątające z serii Robot Vacuum czy telewizory Mini LED, które są dostępne z ekranami w rozmiarach 55, 65 i 75 cali.
Nowe tablety Redmi Pad 2 Pro
Xiaomi wprowadza na globalne rynki również nowe tablety z serii Redmi Pad 2 Pro. Linia obejmuje trzy modele urządzeń, których ceny widoczne są poniżej.
- Redmi Pad 2 Pro z 6+128 GB - 1299 złotych
- Redmi Pad 2 Pro z 8+128 GB - 1499 złotych
Natomiast cena Redmi Pad 2 Pro 5G nie została jeszcze podana i mamy ją poznać bliżej rynkowego debiutu. Nowe tablet cechują się dużymi ekranami o przekątnych 12,1 cala i pojemnymi bateriami. Przy okazji Xiaomi przygotowało z myślą o nich nowe dedykowane akcesoria.
Urządzenia domowe Mijia debiutują globalnie
Xiaomi wprowadza również na globalne rynki urządzenia domowe marki Mijia. Są to lodówka Mijia Refrigerator Cross Door 502L oraz pralko-suszarka Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg. Pierwszy z produktów jest już dostępny w Polsce w cenie 2799 złotych. Drugi ma pojawić się wkrótce i wtedy poznamy jego cenę.
Urządzenia domowe marki Mijia wpisują się strategię ekosystemu "Human x Car x Home" firmy Xiaomi, którego celem jest danie użytkownikom dostępu do inteligentnych sprzętów ułatwiających codzienne życie.