Nowatorskie koła łazika marsjańskiego wzorowane na pustynnej jaszczurce

Poruszanie się po powierzchni Marsa od lat stanowi ogromne wyzwanie dla inżynierów. Czerwona Planeta jest pełna luźnego piasku, nierówności i stromych zboczy, przez co klasyczne koła łazików mogą się ślizgać, zakopywać albo zwyczajnie utknąć. Teraz naukowcy postanowili poszukać rozwiązania tam, gdzie natura już dawno poradziła sobie z podobnym problemem - na pustyni. Efektem jest eksperymentalny łazik inspirowany niezwykłą jaszczurką nazywaną również rybą piaskową (Scincus scincus). Zamiast zwyczajnie jechać, łazik potrafi niemal przepłynąć przez piasek.

Film, opublikowany przez Uniwersytet w Würzburgu, pokazuje srebrnego łazika, który porusza się po piaszczystym, przypominającym Marsa podłożu testowym. Zamiast zwyczajnie toczyć się do przodu, każde z czterech kół tnie piasek ruchem przypominającym ósemkę.

- Koła naśladują charakterystyczną interakcję zwierzęcia z podłożem, generując zarówno siły wzdłużne, jak i poprzeczne. Łazik pozostawia sinusoidalne ślady na piasku - potwierdza to, że zamierzony mechanizm pływania został osiągnięty - mówi Amenosis Lopez, współautor projektu.

Zespół kierowany był przez informatyka Marco Schmidta. Przewiduje się, że dalsze udoskonalenia powierzchni kół prawdopodobnie jeszcze bardziej poprawią osiągi w terenie mieszanym. Już wcześniej poprawiono koła, które były zbyt ciężkie i wąskie, co powodowało zwiększony nacisk na podłoże i opadanie łazika, a także utrudnione sterowanie.

Problemy z jeżdżeniem po piasku

Piasek jest wyjątkowy, ponieważ może zachowywać się zarówno jak ciało stałe, jak i płyn. Przez to okrągłe koła łazików lub te przypominające gąsienice znane z bajki WALL-E wcale nie są idealne do radzenia sobie z trudnym podłożem Marsa.

Inspiracją dla konstruktorów okazała się pustynna jaszczurka, która potrafi błyskawicznie zanurzać się pod powierzchnię piasku i poruszać się pod nim w sposób przypominający pływanie. Nie kopie tuneli jak kret - wykorzysuje falujące ruchy ciała, aby przeciskać się przez piasek jak ryba przez wodę. Badacze uznali, że podobny mechanizm może okazać się idealny dla przyszłych misji marsjańskich.

Mimo sukcesów w fazie testów jest mało prawdopodobne, aby w najbliższej przyszłości te nietypowe koła stały się głównym systemem podwozia łazików NASA. Konieczne są dalsze prace nad zwiększeniem ich sterowności, aby zapobiegać poślizgom, które mogą wystąpić w rzeczywistych warunkach.





