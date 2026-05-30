Łazik inspirowany jaszczurką przepływa przez piasek jak ryba przez wodę
Naukowcy zainspirowani pustynną jaszczurką zaprojektowali eksperymentalnego łazika marsjańskiego, który zamiast tradycyjnego poruszania się na kołach, "przepływa" przez piasek, wykonując ruchy przypominające ósemki. Dzięki temu nowatorskiemu podejściu łazik radzi sobie lepiej na luźnym podłożu, jednak wymaga dalszych usprawnień, by sprostać wymogom przyszłych misji NASA.
Nowatorskie koła łazika marsjańskiego wzorowane na pustynnej jaszczurce
Poruszanie się po powierzchni Marsa od lat stanowi ogromne wyzwanie dla inżynierów. Czerwona Planeta jest pełna luźnego piasku, nierówności i stromych zboczy, przez co klasyczne koła łazików mogą się ślizgać, zakopywać albo zwyczajnie utknąć. Teraz naukowcy postanowili poszukać rozwiązania tam, gdzie natura już dawno poradziła sobie z podobnym problemem - na pustyni. Efektem jest eksperymentalny łazik inspirowany niezwykłą jaszczurką nazywaną również rybą piaskową (Scincus scincus). Zamiast zwyczajnie jechać, łazik potrafi niemal przepłynąć przez piasek.
Film, opublikowany przez Uniwersytet w Würzburgu, pokazuje srebrnego łazika, który porusza się po piaszczystym, przypominającym Marsa podłożu testowym. Zamiast zwyczajnie toczyć się do przodu, każde z czterech kół tnie piasek ruchem przypominającym ósemkę.
- Koła naśladują charakterystyczną interakcję zwierzęcia z podłożem, generując zarówno siły wzdłużne, jak i poprzeczne. Łazik pozostawia sinusoidalne ślady na piasku - potwierdza to, że zamierzony mechanizm pływania został osiągnięty - mówi Amenosis Lopez, współautor projektu.
Zespół kierowany był przez informatyka Marco Schmidta. Przewiduje się, że dalsze udoskonalenia powierzchni kół prawdopodobnie jeszcze bardziej poprawią osiągi w terenie mieszanym. Już wcześniej poprawiono koła, które były zbyt ciężkie i wąskie, co powodowało zwiększony nacisk na podłoże i opadanie łazika, a także utrudnione sterowanie.
Problemy z jeżdżeniem po piasku
Piasek jest wyjątkowy, ponieważ może zachowywać się zarówno jak ciało stałe, jak i płyn. Przez to okrągłe koła łazików lub te przypominające gąsienice znane z bajki WALL-E wcale nie są idealne do radzenia sobie z trudnym podłożem Marsa.
Inspiracją dla konstruktorów okazała się pustynna jaszczurka, która potrafi błyskawicznie zanurzać się pod powierzchnię piasku i poruszać się pod nim w sposób przypominający pływanie. Nie kopie tuneli jak kret - wykorzysuje falujące ruchy ciała, aby przeciskać się przez piasek jak ryba przez wodę. Badacze uznali, że podobny mechanizm może okazać się idealny dla przyszłych misji marsjańskich.
Mimo sukcesów w fazie testów jest mało prawdopodobne, aby w najbliższej przyszłości te nietypowe koła stały się głównym systemem podwozia łazików NASA. Konieczne są dalsze prace nad zwiększeniem ich sterowności, aby zapobiegać poślizgom, które mogą wystąpić w rzeczywistych warunkach.