Od miesięcy regularnie piszemy o ukraińskich problemach z ulepszonymi wersjami "rosyjskich Shahedów", czyli produkowanych przez Moskwę na licencji dronach Gierań-5. Mają one coraz lepsze systemy komunikacyjne, przenoszą coraz większe ładunki, latają coraz szybciej i coraz dalej. I jest to dla Kijowa coraz większy problem, bo jak wprost przyznał jakiś czas temu ukraiński dowódca posługujący się pseudonimem "Ramzes", po prostu nie są w stanie ich dogonić.

Rosja ulepszyła irańskie Shahedy

Rosyjskie drony serii Gierań-3, Gierań-4 i najnowsze Gierań-5 z silnikami odrzutowymi osiągają prędkości przekraczające 300 km/h, a w przypadku niektórych wariantów nawet do 550 km/h. Tymczasem ukraińskie drony przechwytujące, projektowane do walki z wolniejszymi Shahedami z silnikami tłokowymi, nie są w stanie utrzymać wymaganej przewagi prędkości. Wygląda jednak na to, że coś się w temacie ruszyło.

Najpierw niemiecka firma Quantum Systems ogłosiła, że przekaże Ukrainie dziesiątki tysięcy dronów przechwytujących SPYS, zbudowanych specjalnie z myślą o polowaniu na rosyjskie odrzutowe bezzałogowce, a teraz dowiadujemy się o sukcesie lokalnego systemu. Jak poinformowała Fundacja Charytatywna Serhija Prytuły, która po rosyjskiej inwazji stała się jedną z największych organizacji pomocowych w Ukrainie, żołnierze skutecznie zneutralizowali kolejny Gierań-5.

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Do przechwycenia doszło nad obwodem czernihowskim i wykorzystano do niego dron przechwytujący przekazany w ramach inicjatywy "United Collection. Clear Sky". Operatorzy grupy "Spark" z 1020. Brygady Rakietowej i Artylerii Przeciwlotniczej upolowali zagrożenie poruszające się z prędkością 430 km/h na wysokości 780 metrów.

To już drugi taki sukces z wykorzystaniem sprzętu fundacji, która podkreśla, że rozwija możliwości zwalczania bezzałogowców napędzanych silnikami odrzutowymi, a kolejne udane przechwycenia pozwalają doskonalić współpracę załóg i sprawdzać nowy sprzęt w praktyce.

Technologia jest nowa, dlatego załogi doskonalą jej wykorzystanie w różnych warunkach. Wynik zależy jednak nie tylko od wyposażenia: równie istotne są doświadczenie załogi i znajomość charakterystyki bezzałogowych statków powietrznych o konstrukcji samolotowej

Gierań-5 to trudny cel dla dronów przechwytujących

Gierań-5 to rosyjski uderzeniowy bezzałogowiec napędzany silnikiem odrzutowym. Według publicznie dostępnych danych ma około 6,5 m długości, rozpiętość skrzydeł wynoszącą około 3,2 m i maksymalną masę startową rzędu 850 kg. Jego prędkość lotu szacuje się na co najmniej 425 km/h, zasięg na maksymalnie 950 km, a pułap na około 6000 m. Maszyna może przenosić głowicę bojową o masie około 90 kg.

Duża prędkość i możliwość lotu na znacznej wysokości sprawiają, że Gierań-5 stanowi trudniejszy cel dla konwencjonalnych dronów przechwytujących. W takich przypadkach znaczenie ma nie tylko prędkość samego przechwytującego bezzałogowca, ale również umiejętność wykrycia celu, właściwego przeprowadzenia pościgu i wykorzystania możliwości systemu. Fundacja Serhija Prytuły poinformowała, że zakontraktowała kilku producentów sprzętu przeznaczonego do zwalczania tego rodzaju zagrożeń celem zwiększenia skali dostaw i wzmocnienia ukraińskich jednostek obrony powietrznej.