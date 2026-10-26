Legendarny transatlantyk zyska nowe życie - pod wodą

Na swoim pokładzie przewoził znane osobistości, takie jak John F. Kennedy, Salvador Dali, Grace Kelly czy Greta Garbo, a teraz zyska nową rolę. Dla legendarnego transatlantyku SS United States, który w przeszłości dzierżył tytuł największego, najnowocześniejszego i najszybszego amerykańskiego liniowca pasażerskiego, rozpoczyna się kolejny rozdział w jego historii.

Statek o długości ok. 302 m i szerokości ok. 31 m, który przez niemal dwie dekady przemierzał ocean, a kolejne lata niszczał w porcie, wkrótce zostanie zatopiony. Wydarzenie zaplanowano na listopad 2026 r. Statek osiądzie na dnie w rejonie hrabstwa Okaloosa na Florydzie. Nie będzie to jednak definitywny koniec SS United States - jednostka zyska bowiem nowe życie.

Słynny SS United States miał trafić na złom. Zmiana planów

Jednostkę tę uznawano za prawdziwe osiągnięcie swoich czasów. Jedyny zachowany transatlantyk w USA to rekordzista - liniowiec pasażerski został wyróżniony Błękitną Wstęgą Atlantyku za najszybsze przepłynięcie Oceanu Atlantyckiego. Dokonał tego w 1952 r. - przemierzył ocean w ok. 3 dni, 10 godzin i 40 minut płynąc ze średnią prędkością ok. 65,9 km/h. Rekordy nie uchroniły jednak jednostki od zmian wynikających z postępu technologicznego.

Historia SS United States mogła zakończyć się zezłomowaniem, gdyby nie wykupienie statku w 2024 r. przez władze hrabstwa Okaloosa na Florydzie. Następnie zapadła decyzja o daniu dawnemu transatlantykowi drugiego życia - już nie na wodzie, lecz pod wodą. Procedura zatopienia jednostki została zaplanowana na listopad 2026 r.

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Po zatopieniu na dnie Zatoki Meksykańskiej (Zatoki Amerykańskiej) transatlantyk zgarnie na swoje konto kolejny rekord - SS United States będzie bowiem częścią największej na świecie sztucznej rafy koralowej.

Statek wyruszył w swoją finałową drogę jeszcze w 2025 r., by rozpocząć jego przygotowania przed ostatecznym zatopieniem. Szacowano, że prace te potrwają około półtora roku. Długotrwały proces doprowadził statek do oczekiwanego stanu - jednostka została ustabilizowana i wyczyszczona, usunięto z niej wszystkie niebezpieczne oraz szkodliwe dla środowiska materiały, w tym azbest i resztki paliw.

Tak przygotowany statek w listopadzie 2026 r. spocznie na głębokości ok. 55 metrów, by stać się domem dla morskiej fauny i flory.

Władze liczą, że słynna jednostka pobudzi sektor turystyczny w rejonie i przyciągnie zainteresowanych atrakcją nurków. Według "ABC News" ma to pozwolić na uzyskanie milionowych przychodów w skali roku, płynących z funduszy wydawanych w miejscowych sklepach z asortymentem nurkowym, punktach czarteru łodzi oraz hotelach.

SS United States jako część rekordowej sztucznej rafy. Zatopią go w listopadzie

Władze hrabstwa Okaloosa na Florydzie zapowiedziały, że statek spocznie na dnie zatoki mniej więcej w połowie listopada 2026 r., jednak nie wyznaczono dotychczas dokładnej daty ani pory rozpoczęcia działań. Przebieg operacji jest bowiem w pełni uzależniony od czynników pogodowych oraz logistycznych.