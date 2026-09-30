W skrócie 1 października 2026 r. minie rok, od kiedy studenci korzystają z mobilnej legitymacji w aplikacji mObywatel, która ma pełną moc prawną i zastępuje tradycyjną kartę ELS.

mLegitymacja umożliwia szybkie potwierdzenie statusu studenta, co uprawnia do ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe oraz w komunikacji miejskiej.

Dokument weryfikuje się wizualnie lub kodem QR, działa w trybie offline, a jego ważność wygasa po ukończeniu studiów lub skreśleniu z listy studentów.

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Czym jest mLegitymacja studencka i jak ją założyć?

1 października 2026 r. minie rok, od kiedy podstawowym dokumentem potwierdzającym status studenta jest mobilna legitymacja studencka w aplikacji mObywatel. Dotychczasowe fizyczne i cyfrowe wersje dokumentu zachowują ważność do końca ich wyznaczonego terminu. Uczelnie wydają mLegitymacje w postaci dokumentu mobilnego, z którego skorzysta każdy student posiadający nr PESEL. Wersja ta ma taką samą moc prawną jak tradycyjna (papierowa lub plastikowa). Stanowi ona odrębny, samodzielny dokument bez konieczności posiadania karty ELS.

Aplikacja mObywatel, dostarczana przez Ministerstwo Cyfryzacji, zapewnia studentom stały dostęp do mLegitymacji w telefonie. Weryfikacja następuje metodą wizualną poprzez okazanie ekranu lub metodą kryptograficzną za pomocą kodu QR. Uprawniony użytkownik aplikacji mWeryfikator może sprawdzić imię, nazwisko, zdjęcie oraz ważność mLegitymacji. Trzeba jednak pamiętać, że mLegitymacja studencka nie jest dowodem tożsamości. Do jej potwierdzania w aplikacji mObywatel służy odrębny dokument mobilny - mDowód.

Do aktywacji dokumentu wymagana jest współpraca uczelni z Ministerstwem Cyfryzacji. Z reguły studenci zamawiają mLegitymację w systemie USOSweb, a poszczególne uczelnie wyjaśniają dokładne kroki tego procesu na swoich stronach internetowych. mLegitymacja działa również w trybie offline (bez dostępu do internetu) co pozwala na jej przeglądanie i okazywanie do kontroli, choć aktualizacja i weryfikacja kodem QR wymagają połączenia z siecią.

Wszystkie przywileje studenckie w smartfonie

Cyfrowa legitymacja studencka w mObywatelu to gwarancja pełnego dostępu do zniżek i ulg bez konieczności noszenia plastikowej karty czy - jak to dawniej wyglądało - papierowego dokumentu. Studenci do ukończenia 26 roku życia zyskują prawo do 51 proc. ulgi na bilety kolejowe na terenie całego kraju. W komunikacji miejskiej przejazdy ze zniżką wynoszą z kolei ustawowo 50 proc., co znacznie obniża codzienne koszty dojazdów na uczelnię.

Szczegółowe zasady i zakres korzystania z lokalnych ulg transportowych zależą od poszczególnych miast i przewoźników, dlatego przed zakupem biletu warto weryfikować regulaminy konkretnego przewoźnika. Posiadanie mLegitymacji w smartfonie pozwala na sprawną weryfikację uprawnień podczas kontroli biletowej i uniknięcie dodatkowych opłat.

Oprócz ustawowych zniżek transportowych studenci mogą liczyć na rabaty w sektorze prywatnym, obejmujące bilety do kin, teatrów, muzeów czy obiektów sportowych. Zniżki oferują także księgarnie, restauracje i firmy dostarczające usługi cyfrowe. Ich wysokość i dostępność ustala indywidualnie każda firma, a cyfrowy dokument w mObywatelu umożliwia szybkie potwierdzenie statusu studenta przy skorzystaniu z oferty.

Warto przy tym podkreślić, że wspomniane ulgi dotyczą studentów studiów I i II stopnia (licencjackich i magisterskich) oraz jednolitych magisterskich. Jak podkreśla Ministerstwo Cyfryzacji, "studia podyplomowe i doktoranckie nie uprawniają do statusu studenta".

Kiedy legitymacja studencka traci ważność?

Art. 74 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nakłada na uczelnie obowiązek wydawania cyfrowej legitymacji w mObywatelu wszystkim studentom z numerem PESEL od 1 października 2025 r. Osoby bez numeru PESEL oraz studenci wnioskujący o wersję tradycyjną mogą otrzymać Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS) w formie plastikowej karty.

Prawo do ulg wymaga utrzymania ważności dokumentu, co uczelnie potwierdzają zgodnie z organizacją roku akademickiego. Legitymacja studencka traci ważność po ukończeniu studiów, skreśleniu z listy studentów lub zawieszeniu w prawach studenta. Absolwenci studiów pierwszego stopnia zachowują jednak uprawnienia i ważność dokumentu do 31 października roku ukończenia studiów, co gwarantuje im ulgi w okresie rekrutacji na studia drugiego stopnia.

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