Lego Insiders to program lojalnościowy, który jest dostępny także dla fanów popularnych klocków w Polsce. Jednak dotychczas musieliśmy logować się na specjalnej stronie w przeglądarce internetowej. Teraz to ulega zmianie, bo do kraju trafia oficjalna aplikacja mobilna platformy.

Aplikacja Lego Insiders na telefony dostępna w Polsce

Oficjalna aplikacja Lego Insiders w końcu jest dostępna w Polsce. Można ją pobierać już na telefony z Androidem oraz iOS. W ten sposób uczestnicy programu lojalnościowego o tej samej nazwie mogą korzystać ze wszystkich benefitów w wygodny sposób na smartfonie.

To dopiero początek. Naszym celem jest, aby aplikacja stała się mobilnym centrum członkostwa dla wszystkich spraw związanych z Lego Insiders, zapewniając prawdziwe członkostwo w kieszeni poprzez łatwy dostęp użytkowników do korzyści, nagród i ekskluzywnych doświadczeń, niezależnie od tego, gdzie się znajdują

"Będziemy nadal rozwijać aplikację, aby mogli czerpać jeszcze więcej korzyści ze swojego członkostwa" - dodaje Aaron Mitchell.

Jakie korzyści daje program lojalnościowy Lego Insiders?

Lego Insiders to program lojalnościowy, który został uruchomiony już kilka lat temu. Jego uczestnicy w trakcie kupowania kolejnych zestawów klocków zbierają specjalne punkty, które następnie mogą wymieniać na różne nagrody. Są to m.in. zniżki na kolejne produkty czy unikalne nagrody premium.

W ramach programu lojalnościowego Lego Insiders uczestnicy uzyskują również dostęp do ekskluzywnych ofert. Są to na przykład limitowane zestawy klocków, które można nabyć jeszcze przed ich wprowadzeniem do regularnej sprzedaży.

Ponadto w aplikacji mobilnej Lego Insiders można uzyskiwać dostęp do własnej kolekcji, spersonalizowanych katalogów, co ułatwia odkrywanie nowości czy tworzenia własnych list życzeń. Oczywiście z poziomu telefonu można także dokonywać zakupów, bo w platformę wbudowany jest oficjalny sklep.





