Lego udostępnia własną aplikację w Polsce. Mnóstwo korzyści
Lego Insiders to oficjalna aplikacja znanego producenta klocków, która w końcu debiutuje w Polsce. Powiązany z nią program lojalnościowy daje wiele korzyści. Wśród nich są zniżki czy dostęp do ofert sezonowych. Dotychczas Polacy musieli logować się na specjalnej stronie. Dzięki Lego Insiders dostęp do benefitów można uzyskać wygodnie z poziomu telefonu.
Aplikacja Lego Insiders na telefony dostępna w Polsce
Oficjalna aplikacja Lego Insiders w końcu jest dostępna w Polsce. Można ją pobierać już na telefony z Androidem oraz iOS. W ten sposób uczestnicy programu lojalnościowego o tej samej nazwie mogą korzystać ze wszystkich benefitów w wygodny sposób na smartfonie.
To dopiero początek. Naszym celem jest, aby aplikacja stała się mobilnym centrum członkostwa dla wszystkich spraw związanych z Lego Insiders, zapewniając prawdziwe członkostwo w kieszeni poprzez łatwy dostęp użytkowników do korzyści, nagród i ekskluzywnych doświadczeń, niezależnie od tego, gdzie się znajdują
"Będziemy nadal rozwijać aplikację, aby mogli czerpać jeszcze więcej korzyści ze swojego członkostwa" - dodaje Aaron Mitchell.
Jakie korzyści daje program lojalnościowy Lego Insiders?
Lego Insiders to program lojalnościowy, który został uruchomiony już kilka lat temu. Jego uczestnicy w trakcie kupowania kolejnych zestawów klocków zbierają specjalne punkty, które następnie mogą wymieniać na różne nagrody. Są to m.in. zniżki na kolejne produkty czy unikalne nagrody premium.
W ramach programu lojalnościowego Lego Insiders uczestnicy uzyskują również dostęp do ekskluzywnych ofert. Są to na przykład limitowane zestawy klocków, które można nabyć jeszcze przed ich wprowadzeniem do regularnej sprzedaży.
Ponadto w aplikacji mobilnej Lego Insiders można uzyskiwać dostęp do własnej kolekcji, spersonalizowanych katalogów, co ułatwia odkrywanie nowości czy tworzenia własnych list życzeń. Oczywiście z poziomu telefonu można także dokonywać zakupów, bo w platformę wbudowany jest oficjalny sklep.