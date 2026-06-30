Spis treści: Zgrabne i ładne, mimo swojej budowy. Tak wyglądają Airy Sports TWS 2 Lekkie słuchawki, spore etui. Tylko czy to problem? Szybkie ładowanie i łączna praca do 58 godzin. Na ile wystarczają Airy Sports TWS 2? Przede wszystkim ruch. Te słuchawki nie wypadną z uszu, nawet jeśli przypadkiem im "pomagamy" Jest też pole do poprawy. Sterowanie dotykowe nie zawsze na medal Nie straszny im deszcz, a stabilnością połączenia zawstydzają inne słuchawki Dynamiczny, głęboki dźwięk i mocny bas. Idealnie nawet pod wymagający trening Airy Sports TWS 2 grają tak, jak sobie życzysz. Coś dla entuzjastów personalizacji i dopasowania Ile kosztują Airy Sports TWS 2? Rozsądna cena za taką jakość dźwięku

Zacznijmy od tego, co widać na pierwszy rzut oka, czyli wyglądu, ale nie tylko! Po rozpakowaniu pudełka, naszym oczom ukaże się dość solidnych rozmiarów etui (do tego jeszcze wrócimy) w wybranym przez nas kolorze, ale i wymienne wkładki silikonowe, kabel USB-C oraz krótka instrukcja obsługi.

Co skrywa pudełko? Znajdziemy w nim nie tylko słuchawki Ilona Dobijańska archiwum prywatne

Z reguły nie przepadam za słuchawkami dokanałowymi, znacznie wygodniejsze są dla mnie douszne, obawiałam się więc, że trudno będzie mi dopasować urządzenie pod moje upodobania czy... dość małe uszy. Jeśli również macie tego typu podejście lub problemy, dobrą wiadomością będzie to, że producent dołączył do opakowania aż 5 par wkładek w różnych rozmiarach.

Zgrabne i ładne, mimo swojej budowy. Tak wyglądają Airy Sports TWS 2

Trzeba przyznać, że wizualnie te słuchawki są po prostu bardzo ładne - jak na tego typu sprzęt. Musimy pamiętać o tym, że mają być przede wszystkim naszym kompanem podczas ćwiczeń, stąd też konieczność zastosowania pałąków zausznych, które asekurują urządzenie podczas naszych skoków, zrywów oraz biegania w zawrotnych prędkościach, i konieczność odejścia od - powiedzmy - smuklejszego wyglądu.

Airy Sports TWS 2 w odcieniu miętowym Ilona Dobijańska archiwum prywatne

Podoba mi się matowe wykończenie, a także subtelność logotypu i umieszczonej na pałąkach nazwy modelu. Słuchawki będą stanowić ładny dodatek do sportowego stroju (mi np. miętowe doskonale pasują do sznurówek w butach do biegania), nie są przy tym krzykliwe.

Do moich rąk trafiły słuchawki w odcieniu miętowym, jeśli jednak przemawiają do was bardziej klasyczne kolory, jest w czym wybierać. Na rynku dostępne są także czarne (Night Black), szare (Moon Gray) i niebieskie (Space Blue).

Lekkie słuchawki, spore etui. Tylko czy to problem?

Co ważne, słuchawki są bardzo lekkie. Każda z nich waży 7,4 g. Czego nie sposób jednak nie zauważyć, to dość spory rozmiar całego etui - trzeba się trochę nagimnastykować, żeby otworzyć je jedną ręką (i raczej nie chcemy tego traktować jako rozgrzewkę). Z pewnością jest za to solidne, nie ma też opcji, że otworzy nam się w torbie czy plecaku.

Etui jest dość spore, ale za to solidne. Coś za coś Ilona Dobijańska archiwum prywatne

Możemy mieć problem ze zmieszczeniem go do kieszonki w spodniach do ćwiczeń - ale to już zależy od jej rozmiaru, do mojej weszło całe, zostało nawet jeszcze trochę miejsca na klucz czy inny przydatny przedmiot. Pytanie tylko, czy jeśli jednak się nie zmieści, to czy to faktycznie problem - w końcu po co mamy dzierżyć je ze sobą, skoro naładowane słuchawki zdecydowanie wystarczą nam na jednorazowe ćwiczenia (i wiele więcej).

A skoro o tym mowa, przejdźmy do baterii!

Szybkie ładowanie i łączna praca do 58 godzin. Na ile wystarczają Airy Sports TWS 2?

Myślę, że spokojnie można stwierdzić, że umieszczona w słuchawkach bateria litowo-jonowa o pojemności 60 mAh jest jak najbardziej zadowalająca, jak na sprzęt tego typu. Bez włączonej aktywnej redukcji szumu mają one pracować do 13 godzin na jednym ładowaniu i trzeba przyznać, że jest to wynik imponujący. Łączny czas pracy baterii z etui ładującym wynosi z kolei do 58 godzin (również bez ANC). Nie można zapomnieć też o szybkim ładowaniu przez USB-C.

Przede wszystkim ruch. Te słuchawki nie wypadną z uszu, nawet jeśli przypadkiem im "pomagamy"

Słuchawki miały zostać stworzone z myślą o ruchu. Nie dziwi więc fakt zastosowania wspomnianych już pałąków. Pora zatem zadać sobie bardzo ważne pytanie: czy Airy Sports TWS 2 wypadają w trakcie ćwiczeń?

Musicie uwierzyć mi na słowo, ale nie raz, nie dwa, podczas szalonego biegu po lepsze jutro przychodzi mi odgarnąć włosy, a że gracji mam wtedy ponad miarę, spoconą rozedrganą ręką często uderzam w słuchawki. Bywało, że inne modele nie były zachwycone moim jakże delikatnym traktowaniem i po prostu wypadały, Airy Sports TWS 2 natomiast ani myślały opuszczać moje uszy. To spory plus!

Airy Sports TWS 2 Ilona Dobijańska archiwum prywatne

Jest też pole do poprawy. Sterowanie dotykowe nie zawsze na medal

Minusem jest jednak sterowanie dotykowe. Zarówno na lewej, jak i prawej słuchawce przypasowano konkretne funkcje pod odpowiednią liczbą kliknięć albo przytrzymaniem, np. pojedynczy dotyk w lewą i prawą zatrzymuje i włącza muzykę, podwójny w lewą puszcza poprzednią piosenkę, w prawą następną, przytrzymanie w lewą ścisza, w prawą podgłaśnia i teraz ważne: trzy kliknięcia w lewą włącza tryb transparentny, a w prawą aktywną redukcję szumów. Podczas używania słuchawek jesteśmy też w stanie odebrać, zakończyć i odrzucić rozmowę (te przeprowadzimy komfortowo dzięki temu, że w każdej słuchawce umieszczono po trzy mikrofony).

Wszystko wydaje się jasne, ale w praktyce trudno trafić w odpowiednie miejsce podczas intensywnego treningu (dodatkowym utrudnieniem jest pot - palce mimo wszystko trochę się ślizgają, co nie pomaga w sterowaniu). Mam też wrażenie, że opóźnienie bywa zbyt długie: zdarzyło mi się zastanawiać, czy na pewno przycisnęłam, co miałam przycisnąć. Z drugiej strony zastosowanie w tym miejscu przycisków byłoby okropne, więc może to jest ten słynny kompromis.

Nie straszny im deszcz, a stabilnością połączenia zawstydzają inne słuchawki

Pot może przeszkadzać we włączeniu następnej piosenki, ale za to nie utrudni działania samym słuchawkom: nie straszna im wilgoć, możemy w nich spokojnie ćwiczyć w deszczu, mają bowiem certyfikat IPX4.

O czym na pewno trzeba powiedzieć, to stabilność połączenia Bluetooth (5.3 AAC). Podczas testów zdarzyło mi się chodzić po całym domu, a w miejscach, w których moje standardowe słuchawki zazwyczaj zaczynają się krztusić, Airy Sports TWS 2 grały jakby jutra miało nie być.

Airy Sports TWS 2 Ilona Dobijańska archiwum prywatne

Sparujemy je z urządzeniami z Androidem, Microsoftem, iOS-em i macOS-em. Korzystałam głównie z tych dwóch ostatnich i nie zauważyłam problemów z przełączaniem, słuchawki zawsze od razu były gotowe do pracy.

Musimy też odpowiedzieć sobie na pytanie odnośnie jakości dźwięku. Jak więc brzmią Airy Sports TWS 2?

Dynamiczny, głęboki dźwięk i mocny bas. Idealnie nawet pod wymagający trening

W słuchawkach znajdziemy 10-milimetrowe przetworniki szerokopasmowe, a ich zakres częstotliwości to 20-20000 Hz. W praktyce otrzymujemy dynamiczny, głęboki dźwięk, bardzo przyjemny, mocny bas. To pomaga w treningu i jednocześnie nie sprawia, że gdzieś gubi się wokal - odczujemy naprawdę miły balans pomiędzy tonami, a jeśli chcemy jeszcze bardziej dopasować pod siebie to, co słyszymy, z pomocą przyjdzie aplikacja, do której niedługo przejdziemy.

Słuchawki pozwalają nam się skoncentrować na tym, co ważne, czyli na dobrym podkładzie muzycznym do zmagań sportowych - doskonale wyciszają nasze sapanie, stękanie, głośniejsze stąpanie i wewnętrzne wołanie o litość. Nie ma litości - jest za to bardzo dobre brzmienie.

Airy Sports TWS 2 grają tak, jak sobie życzysz. Coś dla entuzjastów personalizacji i dopasowania

Teufel Airy Sports TWS 2: zawartość pudełka Ilona Dobijańska archiwum prywatne

Wspomniałam już, że w przypadku słuchawek dokanałowych bardzo istotna jest kwestia dopasowania urządzenia do ucha. Istotną informacją jest to, że producent dołączył do opakowania wymienne antybakteryjne wkładki silikonowe w pięciu rozmiarach: XS, S, M, L oraz XL, dlatego z pewnością większość użytkowników będzie w stanie wybrać odpowiednie dla siebie.

Do dyspozycji mamy również aplikację Teufel Go - dzięki niej podejrzymy poziom naładowania baterii, a także możemy zmienić ustawienia dźwięku i tryb kontroli hałasu. W ramach tych pierwszych do wyboru mamy: neutralny, wzmocnienie basów, podcast, techno, pop, wzmocnienie wysokich tonów, rock, klasyczny i własne. Jest tu dość spore pole do popisu dla entuzjastów personalizacji, ale co trzeba podkreślić, to że te słuchawki w domyślnych ustawieniach grają naprawdę dobrze i zadowalająco.

Teufel Go: apka do twoich słuchawek Ilona Dobijańska archiwum prywatne

Tryb kontroli hałasu umożliwia włączenie trybu transparentnego, który wzmacnia dźwięki otoczenia, aktywnej redukcji szumów lub wyłączenie tychże. To szczególnie przydatne, jeśli zapomnimy, pod którą słuchawkę są przypisane w sterowaniu dotykowym.

Ile kosztują Airy Sports TWS 2? Rozsądna cena za taką jakość dźwięku

Słuchawki Teufel Airy Sports TWS 2 to solidna propozycja na rynku za sprzęt w tym zakresie cenowym. Grają bardzo dobrze, trzymają się ucha, wyciszają, co mają wyciszać, a do tego są lekkie i wygodne - jeśli lubimy słuchawki dokanałowe i brakuje nam muzycznego kompana podczas ćwiczeń, zdecydowanie powinniśmy rozważyć właśnie tę opcję. Pora odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie, jaką jest cena: słuchawki dostępne są za 519 zł i myślę, że to rozsądny koszt za to, co otrzymujemy.



