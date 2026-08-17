Lenovo IdeaPad Vibe. Nowy laptop odpowiedzią na MacBooka Neo

W skrócie Lenovo IdeaPad Vibe ma konkurować z modelem MacBook Neo i będzie dostępny w siedmiu różnych wersjach kolorystycznych obudowy.

Nowy laptop Lenovo zaoferuje użytkownikom bogatszy zestaw złączy niż sprzęt Apple, w tym porty USB C, USB A, HDMI oraz czytnik kart pamięci SD.

Maszyna otrzyma procesory AMD oraz układy Snapdragon oparte na architekturze ARM, a premierę urządzenia przewiduje się na targach IFA 2026.

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Apple wprowadziło do oferty laptopa MacBook Neo kilka miesięcy temu i komputer okazał się strzałem w dziesiątkę. Atrakcyjne ceny sprawiły, że maszyna sprzedaje się świetnie i producenci notebooków z Windows muszą coś zrobić. Jedną z odpowiedzi na sprzęt z logo nadgryzionego jabłka jest Lenovo IdeaPad Vibe.

Lenovo IdeaPad Vibe powalczy na rynku z laptopem MacBook Neo

Lenovo IdeaPad Vibe to odpowiedź na MacBooka Neo. Serwis Windows Latest uzyskał grafiki prasowe poświęcone nowej maszynie. Komputer będzie dostępny w siedmiu kolorach obudowy. Są to różowy, jasnożółty, pomarańczowo-brązowy, szałwiowo-zielony, granatowy, srebrny i miętowo-morski.

Rendery prasowe ujawniają nam całkiem bogaty zestaw portów. Pod tym względem Lenovo IdeaPad Vibe wypada zdecydowanie lepiej na tle MacBooka Neo. Znajdziemy tu dwa złącza USB C i USB A oraz po jednym HDMI oraz audio 3,5 mm. Laptop został również wyposażony w czytnik kart pamięci SD.

Laptop Lenovo IdeaPad Vibe będzie dostępny w siedmiu kolorach. Lenovo/WindowsLatest.com materiały prasowe

Ceny komputera nie są na razie znane. Można jednak się domyślać, że będą zbliżone do wspomnianego MacBooka Neo, z którym komputer ma konkurować o klientów. Początkowo maszyna Apple była dostępna od 2999 złotych, ale po podwyżkach jest to już 500 złotych więcej.

Laptop Lenovo IdeaPad Vibe z procesorami AMD i Snapdragon

Kompletna specyfikacja techniczna komputera Lenovo IdeaPad Vibe nie jest na razie znana. Wiemy jednak, że nowy laptop ma być dostępny w konfiguracjach sprzętowych z procesorami AMD oraz Qualcomma. W tym drugim przypadku będą to chipy Snapdragon oparte na mikroarchitekturze ARM.

Grafiki ujawniają także klawiaturę z ciemnoszarymi klawiszami oraz dwa rzędy otworów dla głośników po przeciwnych stronach. Jest też spory gładzik. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu Windows 11.

Data premiery nie jest znana, ale biorąc pod uwagę, że po sieci krążą już materiały prasowe, to jest to kwestia kilku najbliższych tygodni. Prawdopodobnie komputer zostanie zaprezentowany w trakcie targów IFA 2026 w Berlinie, które odbędą się na początku września. Wtedy zobaczymy także maszynę Yoga 9n, czyli notebooka 2w1 z Nvidia RTX Spark czy dwa Googlebooki marki.



