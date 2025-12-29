Lenovo to firma, która z pewnością jest jednym z przodujących producentów pod względem nowych rozwiązań implementowanych w komputerach przenośnych. Dowodzi tego nowe urządzenie koncepcyjne o nazwie ThinkPad Rollable XD Concept, które będzie prezentowane podczas targów CES 2026 w Las Vegas. Czym wyróżnia się ten sprzęt?

Laptop Lenovo ThinkPad Rollable XD Concept ma futurystyczny ekran

Lenovo ThinkPad Rollable XD Concept to laptop, który bazuje na istniejącym modelu ThinkBook Plus Gen 6 Rollable AI PC mającym rozwijany ekran. W nowym urządzeniu producent poszedł o krok dalej i stworzył maszynę, która z pewnością wygląda futurystycznie.

Nowy laptop Lenovo ma tylną obudowę ze szkła Corning Gorilla Glass Victus 2, która po zwinięciu do wewnątrz ukazuje wyświetlacz OLED-owy. Sam producent nazywa to rozwiązanie "ekranem skierowanym na zewnątrz".

W trybie standardowym Lenovo ThinkPad Rollable XD Concept ma ekran o przekątnej 13,3 cala. Natomiast po rozwinięciu jego przekątna zwiększa się do 16 cali i odbywa się to w orientacji pionowej. Czy takie rozwiązanie ma sens? Okazuje się, że tak, bo w ten sposób mogą być wyświetlane dodatkowe treści, które widać na przykład po zamknięciu pokrywy lub są skierowane do osoby siedzącej naprzeciwko użytkownika komputera.

Futurystyczny laptop Lenovo z premierą podczas targów CES 2026

Lenovo ThinkPad Rollable XD Concept jest jednym z urządzeń, które producent planuje zaprezentować na własnym stoisku podczas targów CES 2026. Impreza w Las Vegas odbędzie się w dniach 6-9 stycznia.

Nowy notebook jest urządzeniem koncepcyjnym. To oznacza, że podczas CES 2026 będzie prezentowany prototyp, a nie sklepowa wersja komputera. Maszyna prędko nie trafi do sprzedaży i obecnie stanowi pokaz możliwości oraz szukania nowych pomysłów, które można implementować w notebookach.

Specyfikacja techniczna laptopa Lenovo ThinkPad Rollable XD Concept nie jest znana. Wiadomo, że komputer pracuje pod kontrolą systemu Windows 11. Protoplastą maszyny jest wspomniany ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, który kosztuje 3299 dolarów.

"Wydarzenia": Mikrocity w Lublinie. W Polsce powstaje rekordowa makieta Polsat News