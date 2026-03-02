Dziś rozpoczęły się targi MWC 2026 w Barcelonie, gdzie liczni producenci elektroniki prezentują własne nowości. Wśród wystawców nie brakuje giganta rynku komputerów, czyli firma Lenovo. Ta przywiozła ze sobą do stolicy Katalonii m.in. futurystyczny laptop ThinkBook Modular AI PC Concept.

Lenovo ThinkBook Modular AI PC Concept to futurystyczny laptop z dwoma ekranami

ThinkBook Modular AI PC Concept to koncepcyjny laptop Lenovo, w którym firma proponuje nowoczesne rozwiązania niespotykane w sklepach. Tym razem pomysł zakłada przede wszystkim modularność, co pozwala dostosować maszynę pod kątem preferencji użytkownika. Na czym to polega?

Nowy ThinkBook marki Lenovo ma przede wszystkim dwa ekrany. Jeden z nich jest odłączany i można go umieścić obok pierwszego lub w miejscu, gdzie standardowo znajduje się klawiatura, którą można wyjąć.

Lenovo ThinkBook Modular AI PC Concept ma wiele zastosowań. Lenovo materiały prasowe

Tego typu podejście sprawia, że komputer może mieć mnóstwo zastosowań. Producent wymienia m.in. różne scenariusze wykorzystania podczas pracy czy grania w gry. Oba wyświetlacze mają przekątną 14 cali i jeden z nich można podłączyć z użyciem przewodu USB C.

Jakby tego było mało, to modularne są także elementy z interfejsami dla innych urządzeń. W ten sposób użytkownik komputera może sobie włożyć do obudowy taki zestaw, który jest mu potrzebny. Do wyboru są USB C, A czy HDMI.

Lenovo prezentuje na MWC 2026 także inne nowe komputery

ThinkBook Modular AI PC Concept to tylko jedna z nowości, którą Lenovo prezentuje na własnym stoisku w Barcelonie, gdzie do 5 marca potrwają targi MWC 2026. Co to za sprzęty? Są to m.in.:

Nowe tablety z Androidem z serii ThinkTab X11, które mają wzmocnione obudowy

Nowe komputery z serii ThinkPad T

Lekki i przenośny monitor ThinkVision M16

Laptop biznesowy ThinkBook 14 2-in-1 Gen 6 z procesorami Intel Core Ultra oraz wsparciem dla AI

Ponadto Lenovo do Barcelony przywiozło także inne urządzenie koncepcyjne. Jest nim laptop dla graczy Legion Go Flex, który ma odłączany i składany ekran. Wyświetlacz umożliwia podłączenie specjalnych kontrolerów i w ten sposób staje się przenośną konsolą do gier.

