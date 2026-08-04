W skrócie Lenovo Yoga 9n będzie pierwszym laptopem typu 2w1 wyposażonym w nową platformę Nvidia RTX Spark.

Urządzenie bazuje na designie modelu Yoga 9i Aura Edition, oferuje 15-calowy obracany ekran oraz system sześciu głośników Dolby Atmos.

Premiera laptopów z układem Nvidia RTX Spark, w tym modelu Lenovo, spodziewana jest podczas targów IFA 2026 w Berlinie, które odbędą się w dniach 4-8 września.

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Nvidia zaprezentowała platformę RTX Spark kilka tygodni temu. Jednym z pierwszych komputerów z nowym chipem będzie Surface Laptop Ultra. Tymczasem poznajemy pierwsze urządzenie konwertowalne z tym samym układem. Jest nim nowy notebook 2w1 marki Lenovo.

Laptop 2w1 Lenovo Yoga 9n z Nvidia RTX Spark

Lenovo Yoga 9n, bo o tym komputerze mowa, to pierwszy laptop konwertowalny z Nvidia RTX Spark, który ujrzał światło dzienne. Serwis WindowsLatest.com uzyskał rendery prasowe oraz pewne informacje związane ze specyfikacją techniczną notebooka 2w1.

Grafiki prasowe ujawniają, że nowy laptop 2w1 ma design oparty w dużym stopniu na modelu Yoga 9i Aura Edition z chipem Intela. Notebook ma obracany ekran o przekątnej 15 cali i dzięki temu oferuje różne tryby pracy. Jeden z renderów ujawnia nam także wsparcie dla rysika.

Lenovo Yoga 9n. Pierwszy laptop 2w1 z Nvidia RTX Spark. Lenovo/WindowsLatest.com materiały prasowe

Lenovo Yoga 9n ma również aż sześć głośników ze wsparciem dla dźwięku przestrzennego Dolby Atmos. Na wyposażeniu jest także solidny zestaw interfejsów. Komputer ma złącza HDMI, USB-A i USB-C oraz czytnik kart SD. Całość pracuje pod kontrolą systemu Windows 11. Kompletna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana.

Pierwsze komputery z Nvidia RTX Spark podczas targów IFA 2026

Platforma Nvidia RTX Spark została zapowiedziana w czerwcu w trakcie Computex 2026. Jednak na pierwsze urządzenia w sklepach z nowym chipem poczekamy do jesieni. Spodziewajmy się, że prezentacja licznych urządzeń z tym układem odbędzie się w trakcie targów IFA 2026 w Berlinie, które odbędą się na początku przyszłego miesiąca.

Tegorocznego targi IFA odbędą się w dniach 4-8 września. Wtedy liczni partnerzy Nvidii z pewnością pochwalą się własnymi maszynami z RTX Spark i poznamy ich ceny, które to na razie owiane są tajemnicą.

RTX Spark to nowa platforma Nvidii dla komputerów przenośnych. Chip jest zunifikowanym układem składającym się z 20 rdzeni CPU Grace oraz GPU Blackwell z aż 6144 jednostkami CUDA. Procesor obsługuje maksymalnie 128 GB pamięci RAM i oferuje wydajność na poziomie aż 1 petaflopa w przypadku FP4 AI.



