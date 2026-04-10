Czesi z RegioJet potwierdzili w czwartek, że wkrótce opuszczają Polskę. Nastąpiło to po problemach czeskiego przewoźnika, które miały miejsce w ciągu kilku ostatnich miesięcy. Czy konkurencja z Leo Express również wyjdzie z naszego kraju? Spółka nie ma takich planów i w rzeczywistości zapowiada dalszą ekspansję.

Leo Express pozostaje wierne Polsce i zapowiada więcej połączeń

Czesi z Leo Express przekazali w komunikacie, że nie planują podobnego ruchu, na który zdecydowało się RegioJet. Spółka pozostaje wierna Polsce, gdzie notuje dobre wyniki.

Obecnie Leo Express obsługuje w Polsce dwie pary połączeń dziennie na trasie Warszawa - Kraków - Oświęcim - Praga i z powrotem Natomiast na szlaku Kraków - Praga i z powrotem są to aż cztery pociągi w każdym kierunku każdego dnia.

Leo Express na trasie Warszawa - Kraków - Oświęcim - Praga od 1 marca przewiozło około 38 tys. pasażerów, z czego ponad połowa zdecydowała się na przejazd między stolicą a Krakowem. Jakie plany ma czeski przewoźnik?

Czesi zapowiadają dalszą ekspansję w naszym kraju. Na trasie Warszawa - Kraków - Praga wkrótce pojawi się więcej połączeń. Od 25 czerwca na szlaku będą kursować cztery pary pociągów każdego dnia. Leo Express chce też uruchomić nową linię między Polską a Niemcami przez Czechy.

Czeski RegioJet wychodzi z Polski po fali problemów

RegioJet wiązał z Polską duże plany, ale ostatecznie niewiele z tego wyszło. Spółka już w zeszłym roku spotkała się z krytyką, kiedy to zrezygnowała z obsługi części tras. Było to o tyle problematyczne, że decyzje podjęto niedługo przed wejściem w życie nowego rozkładu jazdy pociągów.

Niedawno ceny na przejazdy pociągami RegioJet, które początkowo były atrakcyjne, zaczęły rosnąć i w przypadku niektórych połączeń były nawet trzy razy wyższe w porównaniu do konkurencji. W czwartek 9 kwietnia spółka potwierdziła, że wkrótce opuszcza nasz kraj.

Ostatnie pociągi RegioJet na połączeniach krajowych odjadą 3 maja. Czesi obwiniają nasz rynek i zwracają uwagę m.in. na blokowanie infrastruktury, ograniczenia sprzedaży oraz drapieżną politykę cenową, co według szefa zagrażało stabilności ekonomicznej firmy. Właściciel spółki pokusił się nawet o stwierdzenie, że "Polska to piekło".

Polska to piekło. Wszyscy, którzy tam jeździli, ostrzegali mnie przed tym, ale myślałem, że Polacy z pewnością ucieszą się z konkurencji, ponieważ obecnie w transporcie dalekobieżnym monopol ma państwowa spółka PKP, przez co bilety w tym kraju są bardzo drogie

Warto dodać, że połączenia międzynarodowe na trasach Warszawa - Praga oraz Przemyśl - Kraków - Praga nadal będą obsługiwane i z nich RegioJet nie rezygnuje.

Miłośnicy samolotów domagają się wydzielenia specjalnego miejsca do obserwacji © 2026 Associated Press