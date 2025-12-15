Leo Express i RegioJet to czescy przewoźnicy, którzy planują rywalizować o polskich pasażerów m.in. z PKP Intercity. W ostatnim czasie było dosyć głośno o problemach drugiej z firm, która nie zrealizowała wcześniejszych planów i boryka się z opóźnieniami. Jak będzie w przypadku pierwszej spółki?

Leo Express nie chce być jak RegioJet i planuje uruchomić pociągi w terminie

Leo Express dopiero raczkuje w Polsce, ale już teraz zapowiada, że w przypadku jego planów nie dojdzie do sytuacji, z którą spotkał się RegioJet. Czesi zapowiadają, że ich pociągi wyjadą w trasy zgodnie z dotychczasowymi obietnicami, czyli kiedy?

W kontekście odwołanych połączeń w nowym rozkładzie jazdy innego przewoźnika chcielibyśmy uspokoić pasażerów oraz opinię publiczną i poinformować, że Leo Express zgodnie z planem uruchomi połączenia między Krakowem a Warszawą od 1 marca 2026 roku, a w przyszłości planujemy dalsze rozszerzanie naszej oferty

"Leo Express należy do najbardziej niezawodnych przewoźników w Europie Środkowej. U nas nie zdarzają się sytuacje, w których nie działa ogrzewanie ani klimatyzacja. Zapewniamy na to całoroczną gwarancję, a w przeciwnym przypadku zwracamy pasażerom 100 procent ceny biletu" - dodaje Emil Sedlařík, rzecznik prasowy Leo Express.

Pociągi Leo Express mają jeździć na trasie Warszawa - Kraków od marca 2026 r. Natomiast wraz z nowym rozkładem jazdy 2025/2026, który wszedł w życie w niedzielę 14 grudnia, firma obsługuje codzienne połączenia między Krakowem a Pragą. Natomiast od 1 marca przyszłego roku zwiększy ich liczbę do nawet czterech, a trasa zostanie wydłużona do Warszawy.

RegioJet musiało zrezygnować z ambitnych planów

Od września pociągi RegioJet jeżdżą na trasie Warszawa - Kraków. Wraz z nowym rozkładem jazdy firma wydłużyła trasę do Trójmiasta oraz zwiększyła liczbę połączeń do Czech. Plan był bardzo ambitny, ale nie udało się go w pełni zrealizować.

Najpierw RegioJet poinformował, że rezygnuje w tym roku z uruchomienia pociągów na trasie Warszawa - Poznań. To połączenie zostanie wprowadzone w lutym przyszłego roku. Przy okazji doszło do anulowania większości przejazdów do Trójmiasta, bo spółka zamiast trzech połączeń dziennie, zapewni tylko jedno. Klienci otrzymają oczywiście zwrot kosztów zakupionych biletów i mogą liczyć także na bonus w wysokości 100 złotych.

RegioJet wyjaśnia, że potrzebuje na obsłużenie wszystkich z planowanych połączeń więcej czasu. Spotkało się to m.in. z krytyką ze strony PKP Intercity, które zrezygnowało z części połączeń na rzecz czeskiego przewoźnika.

