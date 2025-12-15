Leo Express wbija szpilę RegioJet. Pociągi pojadą zgodnie z planem

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Leo Express i RegioJet to dwóch czeskich przewoźników, którzy zaczynają rozpychać się na polskich torach. Dziś już wiemy, że drugi z nich nie zrealizował wcześniejszego planu i doszło do opóźnień w uruchamianiu połączeń. Leo Express twierdzi, że nie popełni błędów kolegów z RegioJet i jego pociągi mają ruszyć w trasy zgodnie z zapowiedziami.

Leo Express wbija szpilę RegioJet. Pociągi pojadą zgodnie z planem.
Leo Express wbija szpilę RegioJet. Pociągi pojadą zgodnie z planem.Marek Lasyk Reporter

Leo Express i RegioJet to czescy przewoźnicy, którzy planują rywalizować o polskich pasażerów m.in. z PKP Intercity. W ostatnim czasie było dosyć głośno o problemach drugiej z firm, która nie zrealizowała wcześniejszych planów i boryka się z opóźnieniami. Jak będzie w przypadku pierwszej spółki?

Leo Express nie chce być jak RegioJet i planuje uruchomić pociągi w terminie

Leo Express dopiero raczkuje w Polsce, ale już teraz zapowiada, że w przypadku jego planów nie dojdzie do sytuacji, z którą spotkał się RegioJet. Czesi zapowiadają, że ich pociągi wyjadą w trasy zgodnie z dotychczasowymi obietnicami, czyli kiedy?

W kontekście odwołanych połączeń w nowym rozkładzie jazdy innego przewoźnika chcielibyśmy uspokoić pasażerów oraz opinię publiczną i poinformować, że Leo Express zgodnie z planem uruchomi połączenia między Krakowem a Warszawą od 1 marca 2026 roku, a w przyszłości planujemy dalsze rozszerzanie naszej oferty 
komentuje Emil Sedlařík, rzecznik prasowy Leo Express.

"Leo Express należy do najbardziej niezawodnych przewoźników w Europie Środkowej. U nas nie zdarzają się sytuacje, w których nie działa ogrzewanie ani klimatyzacja. Zapewniamy na to całoroczną gwarancję, a w przeciwnym przypadku zwracamy pasażerom 100 procent ceny biletu" - dodaje Emil Sedlařík, rzecznik prasowy Leo Express.

Pociągi Leo Express mają jeździć na trasie Warszawa - Kraków od marca 2026 r. Natomiast wraz z nowym rozkładem jazdy 2025/2026, który wszedł w życie w niedzielę 14 grudnia, firma obsługuje codzienne połączenia między Krakowem a Pragą. Natomiast od 1 marca przyszłego roku zwiększy ich liczbę do nawet czterech, a trasa zostanie wydłużona do Warszawy.

RegioJet musiało zrezygnować z ambitnych planów

Od września pociągi RegioJet jeżdżą na trasie Warszawa - Kraków. Wraz z nowym rozkładem jazdy firma wydłużyła trasę do Trójmiasta oraz zwiększyła liczbę połączeń do Czech. Plan był bardzo ambitny, ale nie udało się go w pełni zrealizować.

Najpierw RegioJet poinformował, że rezygnuje w tym roku z uruchomienia pociągów na trasie Warszawa - Poznań. To połączenie zostanie wprowadzone w lutym przyszłego roku. Przy okazji doszło do anulowania większości przejazdów do Trójmiasta, bo spółka zamiast trzech połączeń dziennie, zapewni tylko jedno. Klienci otrzymają oczywiście zwrot kosztów zakupionych biletów i mogą liczyć także na bonus w wysokości 100 złotych.

Zobacz również:

Pociągi PKP Intercity rozjeżdżają się poza granice Polski. 17 nowych połączeń.
Technologia

Pociągi PKP Intercity rozjeżdżają się poza granice Polski. 17 nowych połączeń

Dawid Długosz
Dawid Długosz

RegioJet wyjaśnia, że potrzebuje na obsłużenie wszystkich z planowanych połączeń więcej czasu. Spotkało się to m.in. z krytyką ze strony PKP Intercity, które zrezygnowało z części połączeń na rzecz czeskiego przewoźnika.

"Wydarzenia": Hejt, przemoc, wyśmiewanie. Aplikacja ma pomóc gorzowskim uczniomPolsat News
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?
Zapisz się na geekweekowy newsletter i łap najświeższe newsy ze świata tech, lifehacki, porady i ciekawostki.

Najnowsze