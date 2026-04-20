Leo Express to czeski przewoźnik, który jeździ po torach w Polsce od kilku lat. Marka planuje dalszą ekspansję i jej oferta cieszy się w kraju coraz większym zainteresowaniem ze strony podróżnych. Do tego stopnia, że wybrane połączenia wymagają wzmocnienia i na dniach pojawią się podwójnie zestawione pociągi.

Podwójne pociągi EZT Leo Express pojadą do Polski z Czech

Leo Express przekazało, że na trasie Polska - Czechy przybywa podróżnych i czas wzmocnić wybrane połączenia. Już w najbliższy weekend do kraju pojadą podwójnie zestawione składy EZT. Będą to pociągi serii 480, czyli Flirt 3. Kiedy i gdzie się pojawią?

Podwójne składy EZT firmy Leo Express pojawią się na trasie Warszawa - Kraków - Praga (wybrane pojadą ze stolicy Czech do Bogumina) w dniach 24-27 kwietnia. Z informacji przekazanych przez przewoźnika wynika, że wzmocnienia planowane są przede wszystkim w piątek oraz niedzielę, kiedy to ruch jest największy. Bilety na te połączenia są już dostępne w sprzedaży i obejmują następujące kursy.

piątek 24 kwietnia - kurs LE412 Bogumin - Praga, kurs LE413 Praga - Kraków - Warszawa, kurs LE410 Warszawa - Kraków - Praga (przyjazd następnego dnia)

sobota 25 kwietnia - kurs LE411 na odcinku Praga - Bogumin

niedziela 26 kwietnia - kurs LE412 Bogumin - Praga, kurs LE413 Praga - Kraków - Warszawa, kurs LE410 Warszawa - Kraków - Praga (przyjazd następnego dnia)

poniedziałek 27 kwietnia - kurs LE411 na odcinku Praga - Bogumin.

Leo Express obsługuje połączenia Praga - Warszawa (przez Kraków) od 1 marca. W tym czasie na odcinku pomiędzy dwoma miastami w Polsce pociągi czeskiego przewoźnika do początku kwietnia wybrało blisko 20 tys. pasażerów.

Leo Express nie idzie w ślady RegioJet i zostaje w Polsce

Czesi z Leo Express niedawno przekazali, że nie zamierzają pójść w ślady kolegów z RegioJet, który niedawno poinformował o opuszczeniu polskiego rynku. Żółte pociągi obsługujące krajowe połączenia znikną na początku maja.

Leo Express nie tylko nie planuje wyjść z Polski, ale powalczyć o większą liczbę klientów. Będzie to możliwe poprzez zagęszczenie siatki dotychczasowych połączeń, jak i stworzenie nowych. Przewoźnik chce m.in. od czerwca obsługiwać nową trasę z Polski do Niemiec przez Czechy.

"Wydarzenia": Chaos na kolei. Czeski przewoźnik tnie połączenia Polsat News