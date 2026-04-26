Leo Express zaprezentował skład Talgo i uruchamia testy nowych usług
Leo Express zaprezentowało w czwartek skład Talgo, który obejmuje kilkanaście wagonów osobowych i lokomotywę Vectron. Pociąg obsłuży ważne dla czeskiego przewoźnika trasy. Przy okazji na pokładzie składu Talgo S6 Leo Express uruchamia program pilotażowy nowych usług skierowanych do pasażerów.
Czeski przewoźnik Leo Express zorganizował specjalny pokaz, na którym pochwalił się składem Talgo we własnych barwach. Prezentacja odbyła się na dworcu w Pradze. Przy okazji firma w nowym pociągu przetestuje nową usługę.
Skład Talgo S6 z lokomotywą Vectron zaprezentowany przez Leo Express
Prezentacja składu Talgo S6 odbyła się na dworcu w stolicy Czech, gdzie podstawiono pełny pociąg. Składa się on z trzynastu wagonów osobowych, które będą ciągnięte lokomotywą Vectron. Przy okazji czeski przewoźnik zdecydował się na nowe malowanie składu, gdzie przeważa biały kolor z charakterystycznymi dla firmy barwami pomarańczowymi.
Czeski przewoźnik zdecydował się wynająć trzy takie składy od Renfe i jest to współpraca długofalowa. 13-wagonowe pociągi mają zaoferować blisko 350 miejsc siedzących dla pasażerów. Do wyboru będą klasy Economy (308 miejsc) i Business (40 miejsc), które znamy ze składów Leo Express jeżdżących po Polsce.
Leo Express wprowadza innowacje na czeski i słowacki rynek kolejowy. Niskopodłogowa i wyjątkowo komfortowa przestrzeń do siedzenia w połączeniu z pasywnym przechyłem opartym na samoobrotowych kołach oferuje w Europie Środkowej wyłącznie Leo Express
Składy Talgo Leo Express nie pojawią się jednak w Polsce. To pociągi, które przewoźnik wykorzysta w Czechach do obsługi kluczowych tras Praga - Bratysława oraz Praga - Preszów. Pierwsze składy wyjadą na tory z pasażerami 30 kwietnia.
Leo Express rozpoczyna testy nowych usług dla pasażerów
Przy okazji Leo Express w trakcie czwartkowej prezentacji składu Talgo w Pradze potwierdziło, że uruchamia testy nowych usług dla pasażerów. W pociągu jest nowoczesna część bistro, która pozwala na kupienie i skonsumowanie posiłku. W tej samej sekcji wagonu znajduje się automat do napojów oraz mikrofalówka, która pozwala podgrzać jedzenie kupione w maszynie.
Pasażerowie klasy Business dostają również do użytku samoobsługowy system kawowy czy lodówkę z przekąskami. Będzie można z nich korzystać na razie tylko w Talgo S6, w ramach programu pilotażowego.
Podobne rozwiązania (automaty vedingowe) wcześniej zaczęło w Polsce testować PKP Intercity. Obecnie tego typu maszyny wdrażane są w pociągach przewoźnika w coraz większej skali.