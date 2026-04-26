Czeski przewoźnik Leo Express zorganizował specjalny pokaz, na którym pochwalił się składem Talgo we własnych barwach. Prezentacja odbyła się na dworcu w Pradze. Przy okazji firma w nowym pociągu przetestuje nową usługę.

Skład Talgo S6 z lokomotywą Vectron zaprezentowany przez Leo Express

Prezentacja składu Talgo S6 odbyła się na dworcu w stolicy Czech, gdzie podstawiono pełny pociąg. Składa się on z trzynastu wagonów osobowych, które będą ciągnięte lokomotywą Vectron. Przy okazji czeski przewoźnik zdecydował się na nowe malowanie składu, gdzie przeważa biały kolor z charakterystycznymi dla firmy barwami pomarańczowymi.

Czeski przewoźnik zdecydował się wynająć trzy takie składy od Renfe i jest to współpraca długofalowa. 13-wagonowe pociągi mają zaoferować blisko 350 miejsc siedzących dla pasażerów. Do wyboru będą klasy Economy (308 miejsc) i Business (40 miejsc), które znamy ze składów Leo Express jeżdżących po Polsce.

Leo Express wprowadza innowacje na czeski i słowacki rynek kolejowy. Niskopodłogowa i wyjątkowo komfortowa przestrzeń do siedzenia w połączeniu z pasywnym przechyłem opartym na samoobrotowych kołach oferuje w Europie Środkowej wyłącznie Leo Express

Składy Talgo Leo Express nie pojawią się jednak w Polsce. To pociągi, które przewoźnik wykorzysta w Czechach do obsługi kluczowych tras Praga - Bratysława oraz Praga - Preszów. Pierwsze składy wyjadą na tory z pasażerami 30 kwietnia.

Leo Express rozpoczyna testy nowych usług dla pasażerów

Przy okazji Leo Express w trakcie czwartkowej prezentacji składu Talgo w Pradze potwierdziło, że uruchamia testy nowych usług dla pasażerów. W pociągu jest nowoczesna część bistro, która pozwala na kupienie i skonsumowanie posiłku. W tej samej sekcji wagonu znajduje się automat do napojów oraz mikrofalówka, która pozwala podgrzać jedzenie kupione w maszynie.

Pasażerowie klasy Business dostają również do użytku samoobsługowy system kawowy czy lodówkę z przekąskami. Będzie można z nich korzystać na razie tylko w Talgo S6, w ramach programu pilotażowego.

Podobne rozwiązania (automaty vedingowe) wcześniej zaczęło w Polsce testować PKP Intercity. Obecnie tego typu maszyny wdrażane są w pociągach przewoźnika w coraz większej skali.

