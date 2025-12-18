Targi CES 2026 zbliżają się wielkimi krokami. Impreza odbędzie się w Las Vegas w dniach 6-9 stycznia. W jej trakcie zobaczymy mnóstwo elektroniki. Wśród wystawców nie zabraknie Koreańczyków z LG, którzy będą prezentować pierwszy soundbar z technologią Dolby Atmos FlexConnect.

Soundbar LG H7 z Dolby Atmos FlexConnect częścią system Sound Suite

LG w trakcie targów CES 2026 zaprezentuje nowy system audio dla domu o nazwie Sound Suite. Jednym z jego kluczowych elementów jest soundbar H7 - pierwszy, który wyposażono w nową technologię Dolby Atmos FlexConnect.

Dolby Atmos FlexConnect to technologia, która zadebiutowała w tym roku wraz z głośnikami TCL Z100. Co to za rozwiązanie? Producent opisuje to w następujący sposób.

Dolby Atmos FlexConnect zapewnia elastyczność i możliwość umieszczenia głośników bezprzewodowych w dowolnym wybranym przez Ciebie miejscu, inteligentnie optymalizując odbiór dźwięku Dolby Atmos w zależności od miejsca siedzenia, telewizora i konfiguracji głośników

LG H7 to pierwszy soundbar z tym rozwiązaniem. Koreańczycy zapewnili tu modularną budowę dla całego zestawu audio, który można łatwo łączyć z głośnikami M7 i M5 oraz subwooferem W7 i w ten sposób uzyskać kino domowe w systemie wielokanałowym 13.1.7.

LG Sound Suite pozwala zbudować kino domowe w systemie 13.1.7. LG materiały prasowe

W momencie, gdy LG H7 jest głównym urządzeniem systemu audio, to Dolby Atmos FlexConnect działa przez dowolne wejście HDMI telewizora. Wspierane będą modele z 2025 i 2026 r., a funkcja zostanie dostarczona z aktualizacją oprogramowania.

LG zaprezentuje system audio Sound Suite podczas targów CES 2026

Sound Suite będzie prezentowany podczas targów CES 2026 na stoisku LG. Producent chwali się, że w ten sposób można uzyskać maksymalnie 27 różnych konfiguracji dla kina domowego. Poza wsparciem dla Dolby Atmos FlexConnect, znajdziemy tu również inne ciekawe rozwiązania. Są to:

Sound Follow oparte na technologii ultraszerokopasmowej (UWB) do regulacji pozycji odsłuchu.

Room Calibration Pro, które analizuje akustykę pomieszczenia i stosuje przetwarzanie AI w celu uzyskania zrównoważonego dźwięku.

Przetwarzanie AI realizowane poprzez czip AI α (Alpha) 11 Gen 3, który obsługuje AI Sound Pro+ do miksowania dźwięku stereo do wielokanałowego audio przestrzennego.

Producent chwali się także głośnikami Peerless zapewniającymi dźwięk w wysokiej jakości dźwięku czy łącznością bezprzewodową. Ceny nowości nie są na razie znane, ale powinny zostać ujawnione podczas targów CES 2026 w Las Vegas.

Inteligentny hotel. Luksus w dobrej cenie i rewolucja w branży? interia © 2025 Associated Press