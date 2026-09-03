LG rozszerza ekosystem AI Home. Przyszłość domu na IFA 2026

W skrócie LG na targach IFA 2026 prezentuje rozszerzony ekosystem AI Home, w którym kluczową rolę odgrywa hub ThinQ ON AI oraz system zarządzania energią HEMS oparty na platformie Homey.

Nowy agent AI o nazwie ThinQ Claw, zintegrowany z systemem ThinQ ON, wspiera użytkowników poprzez kontekstowe zrozumienie sytuacji i sugerowanie działań dostosowanych do preferencji.

Firma rozszerza dostępność platformy Fit & Max, obejmując nią teraz pralki, suszarki i zmywarki, oraz prezentuje nowe telewizory OLED evo AI, monitory UltraGear i sprzęt AGD.

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Tegoroczne targi IFA 2026 w Berlinie startują już w piątek 4 września. Tuż przed otwarciem hal wystawowych LG zapowiedziało nowości, które będzie prezentować na własnym stoisku w stolicy Niemiec. Wśród nowości jest rozszerzony ekosystem AI Home.

LG prezentuje na IFA 2026 rozszerzony ekosystem AI Home

LG na własnym stoisku na targach IFA 2026 przygotowało specjalną strefę AI Home, gdzie pokazuje, jak domowy hub LG ThinQ ON AI i platforma LG ThinQ łączą urządzenia, przestrzenie i usługi w ramach jednego systemu. Dużą rolę w obsłudze całości odgrywa sztuczna inteligencja.

Wśród nowości jest ThinQ Claw, który jest agentem AI opartym na czacie tekstowym zintegrowanym z ThinQ ON. Pozwala na łączenie interakcji ze zrozumieniem kontekstowym. Dzięki temu może sugerować odpowiednie działania w oparciu o warunki domowe czy osobiste preferencje poszczególnych użytkowników.

LG w takcie berlińskich tagów IFA 2026 prezentuje także system zarządzania energią w domu (HEMS) oparty na platformie Homey. Jego celem jest koordynowanie wytwarzania, magazynowania i zużycia energii w całym domu.

LG prezentuje urządzenia Fit & Max oraz inne nowości

LG w trakcie targów IFA 2026 prezentuje także rozszerza także kategorie urządzeń Fit & Max. Początkowo stosowano ją w wybranych modelach lodówek. Teraz są to także pralki, suszarki i zmywarki. W ten sposób udało się uzyskać rozwiązania do zabudowy, które idealnie wpasowują się w różne warunki.

Na stoisku koreańskiego giganta w Berlinie można też oglądać produkty energooszczędne, telewizory OLED evo AI i Micro RGB evo AI, monitory UltraGear, StanbyME 2 Max, Sound Suite i sprzęt AGD LG SIGNATURE. Dla przykładu w telewizorach zdecydowano się na autorski procesor α11 AI Processor 4K Gen3 czy wyświetlacze, które uzyskały certyfikaty nadane przez TÜV Rheinland.

Tegoroczne targi IFA 2026 odbędą się w dniach 4-8 września. W trakcie imprezy w Berlinie będą prezentowane produkty oraz rozwiązania wielu firm ze świata technologicznego i nie tylko.



