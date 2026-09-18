W skrócie W niecce Syrty w Libii odkryto złoże Essar, z którego można wydobyć szacunkowo 45 mln baryłek ropy naftowej.

Po pełnym zagospodarowaniu złoże ma osiągać wydobycie na poziomie 6 tys. baryłek ropy dziennie.

Dzięki bliskości istniejącej infrastruktury wydobywczej i przesyłowej proces zagospodarowania złoża może być szybszy i tańszy.

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Austriacki koncern OMV oraz libijska National Oil Corporation odkryły, że w niecce Syrty jest komercyjnie opłacalne złoże Essar. Z punktu widzenia firm to ważna informacja, bo nie chodzi już tylko o obecność ropy pod ziemią, ale o złoże, którego zagospodarowanie ma mieć ekonomiczny sens.

Szacunki mówią o nawet 45 mln baryłek ropy możliwej do wydobycia. Po pełnym zagospodarowaniu złoże ma osiągać około 6 tys. baryłek dziennie. Za jego rozwój odpowiadać będzie Zueitina Oil Company, spółka zależna libijskiego NOC.

Złoże jest blisko gotowej infrastruktury

W przypadku nowych odkryć samo znalezienie ropy to dopiero początek. Trzeba jeszcze zbudować instalacje, podłączyć odwiert do systemu przesyłowego i uruchomić wydobycie. Essar ma sporą przewagę, bo znajduje się w pobliżu istniejących obiektów wydobywczych i przetwórczych. Dzięki temu prace mogą przebiec szybciej, a koszty zagospodarowania powinny być niższe.

OMV ma 12 proc. udziałów w obszarze koncesyjnym C103. Dla austriackiej firmy odkrycie jest efektem powrotu do poszukiwań w Libii. Koncern wznowił działalność eksploracyjną pod koniec 2024 roku, po ponad dziesięcioletniej przerwie. Wcześniej działał w tym kraju przez około 50 lat.

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6 tys. baryłek dziennie to dużo czy mało?

Na pierwszy rzut oka 6 tys. baryłek dziennie może brzmieć imponująco. W skali światowego rynku to jednak niewielka ilość. Świat zużywał w 2024 roku ponad 100 mln baryłek ropy dziennie, więc planowane wydobycie Essar odpowiadałoby zaledwie około 0,006 proc. globalnego zapotrzebowania. Dla porównania, Polska zużywa około 725 tys. baryłek dziennie. Produkcja Essar pokrywałaby więc mniej niż 1 proc. polskiego dziennego zużycia.

Nowe złoże może być ważne dla Europy

Libijska ropa trafia do Europy tankowcami przez Morze Śródziemne, czyli krótszą drogą niż surowiec płynący z części Bliskiego Wschodu. Ma to coraz większe znaczenie w czasie problemów z bezpieczeństwem żeglugi. Ataki Huti doprowadziły do zagrożenia ruchu przez Morze Czerwone i cieśninę Bab al-Mandab, przez którą przebiega ważny szlak prowadzący dalej w kierunku Kanału Sueskiego.

Jeszcze większym problemem jest cieśnina Ormuz. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej w 2025 roku przepływało przez nią średnio około 20 mln baryłek ropy i produktów naftowych dziennie, czyli około jednej piątej światowego handlu ropą drogą morską. Choć większość tego surowca trafia do Azji, zakłócenia w tym miejscu wpływają na ceny ropy na całym świecie.



