Linia kolejowa do największego złoża rudy żelaza w Afryce Północnej

W Afryce Północnej oficjalnie ukończono wielką inwestycję, uważaną za jeden z najbardziej rozległych projektów w regionie, o szczególnym znaczeniu strategicznym. Dotyczy on budowy linii kolejowej do kopalni Gâra Djebilet, położonej w algierskiej części Sahary.

Gâra Djebilet to największe w Afryce Północnej - i jedno z największych na świecie - złoże rudy żelaza. Znajduje się ono w Algierii w prowincji Tindouf. Tamtejsze zasoby szacuje się na ok. 3,5 miliarda ton - z tego niemal 2 mld ton mają się nadawać do eksploatacji. Złoże rozciąga się na powierzchni ok. 131 km2.

Teraz władze Algierii oficjalnie otworzyły budowaną od dłuższego czasu linię kolejową, która łączy kopalnię Gâra Djebilet z miastem Baszszar. Ukończona linia liczy niemal 1000 km.

Jedno z największych takich złóż na świecie. Wielki projekt

Złoże rudy żelaza w prowincji Tindouf zostało zidentyfikowane w 1952 roku - odkrył je francuski geolog Pierre Gevin. Eksploatacja przemysłowa rozpoczęła się jednak dopiero w 2022 r. i w pierwszej fazie działania kopalni Gâra Djebilet prowadzono wstępną ekstrakcję w celu przetestowania możliwości.

Plan obejmował stopniowe zwiększanie skali wydobycia, w tym budowę linii kolejowej, która umożliwiłaby osiągnięcie pełnej operacyjności. Dopiero teraz, gdy Algieria oficjalnie ukończyła ten projekt i uruchomiła nową linię kolejową, wydobycie i transport rudy zostaną zintensyfikowane.

Według szacunków państwowej grupy Feraal, która zarządza kopalnią, w początkowej fazie eksploatacji kopalnia ma produkować cztery miliony ton rocznie, a do 2030 r. produkcja ma wzrosnąć trzykrotnie, do 12 milionów ton rocznie, podaje AFP. W perspektywie długoterminowej oczekuje się, że wydobycie osiągnie poziom 50 milionów ton rocznie.

Ukończona linia kolejowa pozwala na transport rudy do Baszszar.

Transport przez piaski pustyni. "Strategiczne i historyczne" osiągnięcie Algierii

Linia kolejowa do kopalni Gâra Djebilet została zbudowana dzięki kooperacji władz Algierii z chińskim konsorcjum. Wśród firm zaangażowanych w budowę kolei znalazły się algierskie przedsiębiorstwa państwowe ANESRIF i COSIDER, a także China Railway Construction Corporation, podaje portal Construction Review. Jeszcze przed pełnym ukończeniem projektu i oficjalnym uruchomieniem linii prowadzono jej testy. Inwestycja pozwala na przewóz rudy do Baszszar, a stamtąd będzie ona transportowana dalej do huty w pobliżu miasta Oran.

Prezydent Algierii Abdelmadjid Tebboune podczas inauguracji nowej linii ogłosił, że to "zakończenie strategicznego i historycznego osiągnięcia narodowego, o którym od dawna mówiono jako o odległym marzeniu".

Projekt ten jest traktowany przez Algierię jako strategiczne przedsięwzięcie gospodarcze. Według algierskich mediów intensyfikacja działalności kopalni pozwoli Algierii znacznie ograniczyć import rudy żelaza i zaoszczędzić 1,2 miliarda dolarów rocznie.

