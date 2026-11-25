W skrócie Lockheed Martin planuje pierwszy w historii pokaz spawania robotycznego na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w ramach projektu o nazwie JOINS.

Eksperyment pozwoli przetestować sprzęt spawalniczy w trudnych warunkach mikrograwitacji, próżni oraz przy ekstremalnych zmianach temperatury w śluzie Bishop.

Opracowywana technologia ma w przyszłości umożliwić budowę i naprawę dużych konstrukcji na orbicie okołoziemskiej oraz bezpośrednio na powierzchni Księżyca.

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Firma Lockheed Martin planuje przeprowadzić na ISS eksperyment, którego wcześniej nikt nie zrealizował. Będzie to pierwsza w historii demonstracja spawania robotycznego, która w przyszłości może znaleźć zastosowanie poza Międzynarodową Stacją Kosmiczną.

Pokaz spawania robotycznego na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Lockheed Martin planuje wysłać na Międzynarodową Stację Kosmiczną projekt o nazwie JOINS (ang. Joining Demonstrations In-Space - demonstracje łączenia elementów w przestrzeni kosmicznej). Będzie to pierwsze w historii tego typu przedsięwzięcie przeprowadzone na pokładzie ISS.

Lockheed Martin wierzy, że pozwoli to przetestować sprzęt spawalniczy w surowych warunkach kosmicznych, obejmujących mikrograwitację, próżnię oraz ekstremalne zmiany temperatury. Na miejsce testów wskazano śluzę powietrzną Bishop firmy Voyager Technologies.

W ramach projektu JOINS inżynierowie Lockheed Martin chcą zebrać dane, które posłużą do dalszego rozwoju technologii. W trakcie pokazu demonstracyjnego będzie badane, w jaki sposób można łączyć elementy metalowe przy ograniczonych zasobach energii czy proces rozchodzenia się ciepła w warunkach próżni.

Technologia Lockheed Martin może zostać wykorzystana na Księżycu

Pokaz spawania robotycznego, który Lockheed Martin chce przeprowadzić na ISS, to zaledwie demonstracja technologii, która w przyszłości może odegrać ogromne znaczenie. Jest to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie dla przyszłych misji kosmicznych, gdzie poszczególne elementy czy struktury są zbyt duże, aby można je było wynosić w całości w kosmos.

Każdy zaoszczędzony kilogram, każde wykonane spawanie zapewniające wysoką sztywność i precyzję, przekładają się na tańsze misje oraz bardziej zaawansowane możliwości techniczne

Lockheed Martin wierzy, że jego rozwiązanie znajdzie zastosowanie tylko na orbicie okołoziemskiej, ale także w dalszych miejscach od Ziemi. Tutaj jako przykład wymienia się Księżyc, z którym NASA wiąże ambitne plany i w przyszłości na powierzchni Srebrnego Globu planuje zbudować stację.