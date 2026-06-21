Logujesz się w taki sposób do Spotify? Zaraz nie będzie to możliwe

Spotify ciągle szuka nowych sposobów na zwiększenia zaangażowania użytkowników i doszło do wniosku, że mogą pomóc tu… emoji. Przy okazji Szwedzi szykują ważne zmiany obejmujące logowanie do platformy, które zostaną wprowadzone w życie już za kilka miesięcy. Co się zmieni?

Spotify wprowadza reakcje emoji dla współtworzonych playlist

Pierwsza z nowości obejmuje współtworzenie playlist w popularnej platformie. Firma doszła do wniosku, że doda rozwiązanie mogące wpłynąć na zwiększenie zaangażowania. W jaki sposób? Ma to być możliwe za sprawą reakcji opartych na emoji.

Spotify wprowadziło emoji do systemu współtworzenia playlist jako sposób na reakcję na dodawane przez innych użytkowników utworów. Do wyboru mamy sześć opcji i są to ❤️, 😂, 👍, 🎧, 🔥 oraz 🥹.

Autor danego utworu, pod którym pojawi się emoji, otrzyma powiadomienie i w ten sposób będzie mógł poznać opinie współtwórców playlisty. Na szczęście Szwedzi przewidzieli opcję wyłączenia takiej funkcjonalności i w dowolnej chwili będzie można z niej zrezygnować.

Warto dodać, że opcja ma być domyślnie aktywna dla playlist mających maksymalnie 10 twórców. W większych grupach funkcja pozostanie wyłączona do momentu jej ręcznej aktywacji.

Spotify od września wprowadza ważne zmiany obejmujące logowania

Użytkownicy popularnej platformy otrzymują wiadomości z informacją o zmianach w systemie logowania. Już za kilka miesięcy Spotify uniemożliwi autoryzację do konta z wykorzystaniem nazw użytkowników. Co to oznacza?

Taka metoda logowania zostanie wyłączona. Będzie to możliwe tylko za pomocą adresu e-mail powiązanego z kontem. Pozostałe opcje logowania (konta Google czy Apple) nie ulegną zmianie.

Spotify w komunikacie do użytkowników przekazało, że zmiany wejdą w życie od 1 września 2026 r. To dobry moment, aby sprawdzić ustawienia konta oraz powiązany z nim adres e-mail. Jeśli okaże się przestarzały, to warto dokonać zmiany i wprowadzić nowy. Po to, aby w przyszłości uniknąć problemów z logowaniem.





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