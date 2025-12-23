LOT dostał prezent na święta. Nowy Boeing przyleciał dziś do Warszawy

Dzisiaj do floty Polskich Linii Lotniczych LOT dołączył pierwszy z trzynastu nowych Boeingów 737 MAX 8 oznaczony kodem SP-LYA. Na lotnisko Chopina w Warszawie dotarł we wtorek po południu prosto z fabryki Boeinga w Seattle, z krótkim przystankiem na Islandii. To pierwszy samolot LOT-u z nowym wyglądem kabiny pasażerskiej.

Boeing 737 MAX 8 w barwach LOT.
Boeing 737 MAX 8 w barwach LOT.fot. Jacek Bonczekmateriały prasowe

Nowy 737 MAX 8 jest pierwszym z trzynastu samolotów, które będą dołączać do Polskich Linii Lotniczych LOT w najbliższych miesiącach. Na lotnisku Chopina maszyna z oznaczeniem SP-LYA wylądowała o godzinie 14.30.

Boeing LOT-u ma całkowicie zmieniony wygląd kabiny, która wyznacza kierunek dla przyszłej floty narodowego przewoźnika. Czerpie ona inspirację z polskiej estetyki, natury oraz rzemiosła, interpretując je w nowoczesny i minimalistyczny sposób.

Każdy detal został zaprojektowany z myślą o komforcie pasażerów oraz zapewnieniu im najwyższego poziomu satysfakcji z podróży. Warto tu wspomnieć o fotelach R2 produkowanych w fabryce w Świebodzinie, które mają uchwyt na urządzenia mobilne, indywidualne gniazda USB-C o mocy 60 Watów (szybkie ładowanie telefonu) czy praktyczny uchwyt na napoje.

Nowe Boeingi 737 MAX 8, poza innym wnętrzem, zaoferują również wyższą efektywność paliwową i niższy poziom emisji dwutlenku węgla.

Samoloty będą obsługiwać kluczowe połączenia europejskie i trasy średniego zasięgu.

Kolejne Boeingi w 2026 roku

W pierwszym kwartale 2026 roku PLL LOT spodziewają się dostawy kolejnych pięciu Boeingów 737 MAX 8, co pozwoli znacząco wzmocnić flotę wąskokadłubową przewoźnika.

Trwają również rozmowy z producentem w sprawie możliwości odebrania dodatkowych dwóch maszyn w tym samym okresie.

To nie koniec rozbudowy floty, bo w 2027 roku dołączyć do niej mają pierwsze Airbusy A220. Narodowy przewoźnik w tym roku podpisał kontrakt i w pierwszym etapie kupi 40 takich maszyn.

Wnętrze samolotu pasażerskiego LOT z rzędami wygodnych foteli, niebieskim oświetleniem oraz ozdobną przegrodą z logo przewoźnika.
Nowy wygląd kabiny Boeinga 737 MAX we flocie LOT-u.materiały prasowe
Nowoczesne wnętrze samolotu pasażerskiego z rzędem pustych foteli oraz delikatnym, niebieskim oświetleniem na suficie, po lewej stronie widoczne są drzwi z logo linii lotniczych.
W kabinie samolotu LOT zmieniło się praktycznie wszystko. materiały prasowe
Rząd trzech pustych foteli w klasie ekonomicznej samolotu pasażerskiego, jasne światło wpadające przez okna po lewej stronie, podłoga pokryta niebieską wykładziną, widoczne pasy bezpieczeństwa i podłokietniki.
Na uwagę zasługują fotele Recaro R2.materiały prasowe

