LOT dostał prezent na święta. Nowy Boeing przyleciał dziś do Warszawy
Dzisiaj do floty Polskich Linii Lotniczych LOT dołączył pierwszy z trzynastu nowych Boeingów 737 MAX 8 oznaczony kodem SP-LYA. Na lotnisko Chopina w Warszawie dotarł we wtorek po południu prosto z fabryki Boeinga w Seattle, z krótkim przystankiem na Islandii. To pierwszy samolot LOT-u z nowym wyglądem kabiny pasażerskiej.
Nowy 737 MAX 8 jest pierwszym z trzynastu samolotów, które będą dołączać do Polskich Linii Lotniczych LOT w najbliższych miesiącach. Na lotnisku Chopina maszyna z oznaczeniem SP-LYA wylądowała o godzinie 14.30.
Boeing LOT-u ma całkowicie zmieniony wygląd kabiny, która wyznacza kierunek dla przyszłej floty narodowego przewoźnika. Czerpie ona inspirację z polskiej estetyki, natury oraz rzemiosła, interpretując je w nowoczesny i minimalistyczny sposób.
Każdy detal został zaprojektowany z myślą o komforcie pasażerów oraz zapewnieniu im najwyższego poziomu satysfakcji z podróży. Warto tu wspomnieć o fotelach R2 produkowanych w fabryce w Świebodzinie, które mają uchwyt na urządzenia mobilne, indywidualne gniazda USB-C o mocy 60 Watów (szybkie ładowanie telefonu) czy praktyczny uchwyt na napoje.
Nowe Boeingi 737 MAX 8, poza innym wnętrzem, zaoferują również wyższą efektywność paliwową i niższy poziom emisji dwutlenku węgla.
Samoloty będą obsługiwać kluczowe połączenia europejskie i trasy średniego zasięgu.
Kolejne Boeingi w 2026 roku
W pierwszym kwartale 2026 roku PLL LOT spodziewają się dostawy kolejnych pięciu Boeingów 737 MAX 8, co pozwoli znacząco wzmocnić flotę wąskokadłubową przewoźnika.
Trwają również rozmowy z producentem w sprawie możliwości odebrania dodatkowych dwóch maszyn w tym samym okresie.
To nie koniec rozbudowy floty, bo w 2027 roku dołączyć do niej mają pierwsze Airbusy A220. Narodowy przewoźnik w tym roku podpisał kontrakt i w pierwszym etapie kupi 40 takich maszyn.