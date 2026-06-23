Lotnisko Port Polska będzie większe. CPK zwiększa przepustowość

W skrócie Lotnisko Port Polska po uruchomieniu ma mieć przepustowość większą o 10 mln pasażerów w porównaniu do wcześniejszych założeń.

Podpisano kontrakt z firmą Budimex na wykonanie prac fundamentowych, a otwarcie lotniska planowane jest na 2032 rok.

Docelowo port lotniczy ma obsługiwać do 60 mln pasażerów rocznie, a decyzję o zwiększeniu przepustowości uzasadniono m.in. prognozami ruchu i działaniami Polskich Linii Lotniczych LOT.

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Lotnisko Port Polska to ogromna inwestycja realizowana przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny. Rusza budowa nowego portu lotniczego i w poniedziałek został podpisany kontrakt z firmą Budimex na wykonanie prac fundamentowych. Przy okazji potwierdzono, że przepustowość została znacząco zwiększona.

CPK zwiększa przepustowość lotniska Port Polska o 10 mln pasażerów

Pierwotne założenia obecnego rządu, które wprowadziło duże zmiany w starszych planach CPK, zakładało uzyskanie przepustowości nowego lotniska w momencie uruchomienia na poziomie 34 mln pasażerów w skali roku. Ostatecznie Port Polska za kilka lat ma być gotowy do obsłużenia o 10 mln podróżnych więcej.

Zmiana jest istotna, bo zakłada znaczące powiększenie nowego lotniska już w momencie jego uruchomienia, co obecnie planowane jest na 2032 r. Sama decyzja znajdowała się na etapie rozważań już od dłuższego czasu.

Powiększenie lotniska na jego starcie rozważaliśmy od dłuższego czasu. Zdaliśmy sobie sprawę, że tak może być lepiej

Informację potwierdził Maciej Lasek z resortu infrastruktury, który do niedawna pełnił rolę pełnomocnika rządu ds. CPK. Ostatecznie wiceminister niedawno ogłosił rezygnację ze stanowiska.

Niedługo spółka ogłosi powiększone lotnictwo. 34 milionów pasażerów obsługiwanych rocznie, to niekoniecznie musi być wystarczająca liczba na dzień otwarcia. Chcemy, żeby była to najbardziej optymalna przepustowość

Analizy związane ze zwiększeniem przepustowości lotniska Port Polska już w momencie jego uruchomienia trwały od około półtora roku. Propozycja była komunikowana w maju, podczas sejmowej komisji infrastruktury.

Docelowo lotnisko Port Polska będzie jeszcze większe

Obecny plany zakłada uruchomienie nowego portu lotniczego w 2032 r. z roczną przepustowością na poziomie 44 mln pasażerów. W tym samym czasie Lotnisko Chopina zostanie zamknięte dla podróżnych i cały ruch pasażerski zostanie przekierowany do Portu Polska.

Docelowo Port Polska ma obsługiwać rocznie jeszcze więcej pasażerów. CPK chce dojść do poziomu 60 mln podróżnych, ale osiągnięcie tego celu ma odbywać się etapami. Nowe lotnisko ma być zdolne do obsłużenia nawet ponad 450 tys. operacji lotniczych rocznie.

Wpływ na decyzję o zwiększeniu przepustowości na start miały różne czynniki. Zaważyły na tym m.in. projekcje, analizy i prognozy ruchu lotniczego, względy finansowe czy działania przewoźnika Polskie Linie Lotnicze LOT. Będzie on głównym operatorem działającym na Porcie Polska i obecnie sukcesywnie zwiększa własną flotę.

Symboliczne wbicie łopaty na terenie, gdzie powstanie lotnisko Port Polska, ma nastąpić we wrześniu 2026 r. Jesienią mają rozpocząć się prace przy terminalu pasażerskim, który jest kluczowym elementem całej inwestycji.





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