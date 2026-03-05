Pierwsza połowa tego tygodnia przyniosła nam sporo nowych produktów Apple. Wśród nich znalazły się zupełnie nowy MacBook Neo oraz odświeżone modele Air z chipami M5. Ten pierwszy kusi bardzo atrakcyjnymi cenami, ale czy jest to notebook dla każdego? Niekoniecznie i zobaczmy sobie najważniejsze różnice występujące między obiema seriami.

Polskie ceny laptopów MacBook Neo i Air z M5

Zacznijmy od cen, bo to one często przemawiają za podjęciem konkretnych decyzji zakupowych. Cennik nowych laptopów dla Polski prezentuje się następująco.

MacBook Neo - od 2999 złotych

MacBook Air z Apple M5 i 13" ekranem - od 5499 złotych

MacBook Air z Apple M5 i 15" ekranem - od 6499 złotych

Jak nietrudno zauważyć, nowy MacBook Neo jest blisko dwa razy tańszy od podstawowego modelu Air z 13-calowym ekranem. Skąd tak duża różnica w cenach? Jak nietrudno się domyślić, Apple musiało na czymś zaoszczędzić. W dalszym porównaniu skupimy się więc na zestawieniu notebooka Neo z podstawowym Airem z 13-calowym ekranem.

13-calowe ekrany, które jednak się różnią

Oba nowe laptopy Apple mają 13-calowe wyświetlacze Retina. W modelu Air jest on nieco większy, bo jego przekątna to 13,6 cala, ale na tym nie koniec różnic.

MacBook Neo ma dosyć podstawowy ekran o rozdzielczości 2408 × 1506 pikseli, co daje 219 ppi. W modelu Air jest to 2560 × 1664 pikseli, co przekłada się na 224 ppi. W tym drugim komputerze wyświetlany obraz będzie bardziej szczegółowy.

Tani MacBook Neo ma 13-calowy ekran pozbawiony pewnych funkcji z modelu Air. Apple materiały prasowe

Jasność maksymalna w obu laptopach jest identyczna i sięga 500 nitów. Jednak MacBook Neo został pozbawiony wsparcie dla technologii True Tone, która jest w modelu Air. Nie ma też obsługi szerokiej gamy kolorów (P3).

Do tego dochodzą różnice w obsłudze zewnętrznych ekranów. Do MacBooka Neo można podłączyć tylko jeden dodatkowy monitor, a jego możliwości i tak będą ograniczone. Obraz będzie wyświetlany przy jakości 4K w maksymalnie 60 Hz. Model Air pozwala na podłączenie dwóch zewnętrznych ekranów (do 6K przy 60 Hz lub 4K przy 144 Hz). W przypadku użycia jednego można liczyć na odświeżanie obrazu nawet w 240 Hz (dla 4K).

Procesory Apple A18 Pro lub M5 i różny rozmiar pamięci RAM

MacBook Neo ma procesor, który znamy z iPhone'ów. Jest to SoC Apple 18 Pro z modeli 16 Pro z 2024 r. Natomiast w notebooku Air umieszczono najnowszy czip M5. Różnica w wydajności komputerów jest całkiem spora. Można to uprościć w taki sposób, że w komputerze Neo jest ona zbliżona do kilkuletniego MacBooka Air z chipem M1.

Ponadto w MacBooku Neo Apple umieściło tylko 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Co ważne, bez jakiejkolwiek opcji rozbudowy, również fabrycznej. Natomiast w Airu w podstawie są kości w rozmiarze 16 GB z ewentualną rozbudową do 32 GB.

MacBook Air ma mocniejszy procesor niż MacBook Neo i więcej pamięci RAM. Apple materiały prasowe

To oznacza jedno. MacBook Neo z pewnością nie zaoferuje w wielu zastosowaniach odpowiednio dużej wydajności. Nada się do prostszych zadań, ale już montowanie filmów czy praca z grafiką będzie dla tego komputera zbyt dużym wyzwaniem.

Podobnie jest w przypadku miejsca na dane. MacBook Neo dostępny jest tylko w dwóch konfiguracjach sprzętowych, gdzie można wybrać dysk SSD o pojemności 256 lub 512 GB miejsca. W modelu Air zakres jest znacznie większy - od 512 GB do nawet 4 TB. Na szczęście nie brakuje portów USB C, do których można podłączyć zewnętrzne nośniki.

MacBook Neo i Air mają podobny zestaw portów, ale różnice są duże

Na pierwszy rzut oka MacBook Air oraz Neo mają bardzo podobny zestaw interfejsów. Ten drugi ma przewagę w postaci złącza MagSafe dla ładowarki. W obu komputerach występują dwa porty USB C i audio 3,5 mm. Nie są to jednak dokładnie te same interfejsy.

MacBook Neo ma dwa złącza USB C, z których jeden ma kontroler USB 3, a drugi przestarzały USB 2. Ten pierwszy ponadto obsługuje natywne szybkości DisplayPort 1.4, ale też służy w roli złącza ładowarki. Co to oznacza? Nic innego jak to, że podczas ładowania komputera nie będzie można korzystać z dodatkowego ekranu.

MacBook Neo ma prostszy zestaw interfejsów względem Air. Apple materiały prasowe

MacBook Air ma dwa złącza USB C z obsługą szybkiego USB 4 oraz Thunderbolt 4, co pozwala na przesyłanie danych z prędkością aż 40 Gb/s. Taki USB 2 z MacBooka Neo umożliwia to w zakresie zaledwie 480 Mb/s. Ponadto w Airze można jednocześnie ładować baterię (poprzez MagSafe) i korzystać z dwóch dodatkowych ekranów.

Baterie zapewniające różne czasy pracy

Oba komputery są niby podobne wielkością, a więc można byłoby założyć, że mają też zbliżone baterie. Tak nie jest, a rozmiar akumulatorów znacząco się różni.

MacBook Air z chipem Apple M5 w rozmiarze 13 cali ma akumulator 53,8 Wh. Natomiast w notebooku Neo jest to 36,5 Wh. Różnica jest więc spora i przekłada się to oczywiście na czas pracy. Pierwszy komputer pozwala na maksymalnie 18 godzin oglądania wideo lub 15 godzin podczas przeglądania internetu. W tańszym komputerze są to deklarowane czasy - odpowiednio - 16 i 11 godzin.

Warto też mieć na uwadze, że w zestawie z MacBookiem Neo w Polsce (i innych krajach UE) nie ma ładowarki. Apple twierdzi, że do ładowania potrzebny jest zasilacz USB C o mocy co najmniej 20 W, który kosztuje 109 złotych. W pudełkach z laptopami Air ładowarka z MagSafe jest obecna.

MacBook Neo i Air mają inne klawiatury, gładziki, głośniki i kamery

Różnic jest więcej i obejmują także podstawowe wyposażenie laptopów. MacBook Neo ma prostszą klawiaturę, gdzie nie ma podświetlenia. Ponadto klawisz z Touch ID dostępny jest tylko w droższej konfiguracji sprzętowej za 3499 złotych. Następnie mamy podstawowy gładzik bez wsparcia dla Force Touch.

W najtańszym MacBooku Neo nie ma też przedniej kamery 12 MP z Center Stage. W zamian Apple zdecydowało się na prostszą kamerkę 1080p. Kolejnym ograniczeniem są dwa głośniki stereofoniczne zamiast czterech. Jednak w obu komputerach nie zabrakło wsparcie dla dźwięku przestrzennego.

